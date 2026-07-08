Con la presencia de Oddone, este miércoles comienza a tratarse la Rendición de Cuentas

Estrategia oficialista

El bloque oficialista no tiene mayoría en la Cámara de Representantes y necesita al menos dos votos de la oposición para sancionar la iniciativa. En varias leyes clave, el respaldo llegó de la mano de Cabildo Abierto (CA), distanciado de la Coalición Republicana (CR), aunque en las últimas semanas la relación parece haberse enfriado.

La diputada del FA, Sylvia Ibarguren, aseguró en declaraciones a Canal 5 que “las negociaciones son permanentes” y admitió que será “una tarea importante y ardua en la que esperamos llegar a buen puerto”.

“Vamos a escuchar al equipo económico que dará el panorama general y cuáles son las reasignaciones. Después, hay que ver las dudas de la oposición y tejer entre todos. Esto termina el 21 de agosto y hay distintas estrategias”, expresó Ibarguren.

La postura de la oposición

En tanto, desde la oposición aseguraron que van a acompañar “muchos de los contenidos”, según anticipó días atrás el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, aunque todavía no se definió la votación en general, necesaria para dar paso a la discusión artículo por artículo.

Las principales críticas surgen para algunas de las reasignaciones y las formas de financiamiento del gasto adicional incluido en la Rendición de Cuentas. Abdala, por caso, destacó el recorte a los gastos de viáticos del Ejecutivo, aunque apuntó que “es bastante irónico” lo ocurrido con el Instituto Nacional de Colonización (INC), donde habría una quita de recursos.

Desde el Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, consideró que el incremento del gasto puede darse a través de mayor endeudamiento y cuestionó que el monto pueda surgir de la suba del Imesi a los autos eléctricos.