Detectaron gripe aviar en la Laguna Garzón y el MGAP está en alerta

Se pide a los productores, por ejemplo, que eviten recorrer zonas de riesgo con presencia de aves acuáticas.

Denunciar de inmediato si hay sospechas

En instancias previas, con situaciones similares, el MGAP pidió a quienes estén en contacto con aves en sistemas productivos y similares que si hay sospechas de casos de gripe aviar no deben manipular ni trasladar aves afectadas, que hay que usar protección personal (tapabocas, guantes, lentes y mamelucos) y que hay que contactar de inmediato a los expertos en las oficinas zonales del ministerio o a través del correo ([email protected]).

La (eventual) presencia de la enfermedad en el territorio nacional, si bien no traslada riesgos a la población que consuma productos avícolas, significa automáticamente un problema muy grave para el sector, dado que para contener su avance suceden pérdidas y a la vez las hay porque los mercados de inmediato comienzan a restringir las importaciones, algo que recientemente le pasó a países de la región.