El Parque Nacional de Santa Teresa se prepara para ser el escenario de un hito que fusiona el pasado heroico de nuestro país con el presente musical de la región. En el marco de los festejos por el Bicentenario del proceso de creación del Uruguay, la banda No Te Va Gustar (NTVG) encabezará un espectáculo masivo con entrada libre y gratuita el próximo lunes 16 de febrero.
Bicentenario en Santa Teresa
Música e independencia: NTVG dará un show gratuito para conmemorar una gesta histórica
