Música e independencia: NTVG dará un show gratuito para conmemorar una gesta histórica

¿Por qué en las fortalezas?

La elección del lugar responde a una carga histórica profunda. Hace exactamente 200 años, entre el cierre de 1825 y el inicio de 1826, estos enclaves estratégicos dejaron de estar bajo dominio del Imperio del Brasil. Gracias a la pericia de Leonardo Olivera, la recuperación de Santa Teresa y San Miguel consolidó el dominio oriental en la campaña, sumándose a las victorias previas de Rincón y Sarandí.

Poco después, la acción de Manuel Oribe en el Cerro de Montevideo terminó por confirmar que, aunque el puerto seguía amurallado, el resto de la tierra oriental ya había emprendido un camino de libertad sin retorno.

Este concierto es el primer gran hito de un ciclo que se extenderá hasta el 2030, bajo la coordinación de la Comisión del Proceso de Creación de la República Oriental del Uruguay. Según explicó su presidente, Gabriel Quirici (Director Nacional de Educación), el objetivo de estas conmemoraciones es "promover el aprendizaje, la producción de conocimiento y el debate sobre la historia y la identidad nacional".

La Comisión está integrada por representantes de todos los ministerios y gobiernos departamentales.