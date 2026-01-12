Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos NTVG | Bicentenario | fortalezas

Bicentenario en Santa Teresa

Música e independencia: NTVG dará un show gratuito para conmemorar una gesta histórica

En el marco del Bicentenario, NTVG brindará un concierto gratuito para celebrar la recuperación de tierras orientales hace 200 años. Conocé los detalles.

NTVG dará un show gratuito para conmemorar una gesta histórica.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Parque Nacional de Santa Teresa se prepara para ser el escenario de un hito que fusiona el pasado heroico de nuestro país con el presente musical de la región. En el marco de los festejos por el Bicentenario del proceso de creación del Uruguay, la banda No Te Va Gustar (NTVG) encabezará un espectáculo masivo con entrada libre y gratuita el próximo lunes 16 de febrero.

Este evento no es solo un concierto; es la apertura oficial del calendario 2026 de la Comisión del Bicentenario, que este año pone el foco en los dos siglos de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel, así como el combate en el Cerro de Montevideo.

Música y memoria

La cita está programada para el atardecer, brindando un marco natural único para que NTVG presente formalmente su nuevo trabajo discográfico, Florece en el caos. Desde Presidencia, informaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad se traslade al martes 17 de febrero, manteniendo el mismo horario y lugar.

¿Por qué en las fortalezas?

La elección del lugar responde a una carga histórica profunda. Hace exactamente 200 años, entre el cierre de 1825 y el inicio de 1826, estos enclaves estratégicos dejaron de estar bajo dominio del Imperio del Brasil. Gracias a la pericia de Leonardo Olivera, la recuperación de Santa Teresa y San Miguel consolidó el dominio oriental en la campaña, sumándose a las victorias previas de Rincón y Sarandí.

Poco después, la acción de Manuel Oribe en el Cerro de Montevideo terminó por confirmar que, aunque el puerto seguía amurallado, el resto de la tierra oriental ya había emprendido un camino de libertad sin retorno.

Este concierto es el primer gran hito de un ciclo que se extenderá hasta el 2030, bajo la coordinación de la Comisión del Proceso de Creación de la República Oriental del Uruguay. Según explicó su presidente, Gabriel Quirici (Director Nacional de Educación), el objetivo de estas conmemoraciones es "promover el aprendizaje, la producción de conocimiento y el debate sobre la historia y la identidad nacional".

La Comisión está integrada por representantes de todos los ministerios y gobiernos departamentales.

