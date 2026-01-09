Para Oddone, el acuerdo Mercosur-UE será "relevante para la apertura de la economía"

Desde su cuenta de X, el secretario de Estado afirmó que el acuerdo comercial “será el mayor del mundo, alcanzando a más de 700 millones de personas y reuniendo economías que representan casi el 20% del PBI mundial".

Sostuvo que una vez ratificado por los Parlamentos e implementado, el acuerdo abrirá "una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OddoneGabriel/status/2009662167180775906&partner=&hide_thread=false Hoy 9 de enero de 2026 una mayoría calificada de países miembros de la UE aprobaron que la Comisión proceda a la firma del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. — Gabriel Oddone (@OddoneGabriel) January 9, 2026

Consecuencias del acuerdo

En base a estimaciones preliminares del MEF, el TLC con la UE generará aumentos del PIB de algo más de 1,5 puntos porcentuales, de las exportaciones de bienes del orden del 4%, del empleo del 0,5% y del salario real cercano al 1%.

Oddone aseguró que el acuerdo favorecerá la captación de nuevas inversiones y el aumento de la tasa de crecimiento potencial de la economía uruguaya. "El acuerdo es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur", destacó.

El acuerdo se alcanzó el viernes tras una reñida votación en el Consejo Europeo, gracias a que finalmente Italia venció sus reticencias iniciales y votó a favor, formando la mayoría necesaria para sacar el pacto adelante, después de más de 25 años de intentos frustrados.