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Política Cuidacoches | Inthamoussou | Colonia

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Cuidacoches: reunión reabre debate tras polémica decisión en Colonia

“Nosotros pensamos que el camino es regular a los cuidacoches formalizados (...) y tratar de abordar esas otras situaciones, pero desde la regulación, no desde la prohibición”, dijo el diputado del FA Pablo Inthamoussou.

Parlamento recibió a la Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU).

Parlamento recibió a la Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU).

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Por Redacción de Caras y Caretas

Tras reunirse con integrantes de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU) y de Fuecys, el diputado Pablo Inthamoussou cuestionó la decisión adoptada semanas atrás por la Junta Departamental de Colonia, que derogó la normativa vigente desde 2004 y dejó sin efecto el registro y funcionamiento de los cuidacoches en la vía pública.

La medida, aprobada con los votos del Partido Nacional y sin el respaldo del Frente Amplio, respondió a denuncias de vecinos por comportamientos inadecuados de algunos trabajadores, y en los hechos implica la prohibición y desregulación de la actividad.

En este contexto, Inthamoussou sostuvo que la respuesta no debe pasar por la eliminación del trabajo sino por su regulación. Según explicó, el encuentro tuvo como objetivo recoger la visión de las organizaciones involucradas ante lo que definió como un escenario preocupante. “La intención de hoy era conocer de primera mano lo que están pensando y lo que están viendo desde el sindicato”, señaló, y agregó que la reacción en Colonia “nos sorprendió bastante”.

El legislador consideró que existen múltiples niveles de competencia para abordar el tema y generar alternativas laborales, desde gobiernos departamentales hasta el ámbito nacional. En esa línea, planteó la posibilidad de llevar la discusión al Congreso de Intendentes, al entender que se trata de una problemática que excede a un solo territorio. “Este es un tema a abordar en conjunto entre los gobiernos departamentales y a nivel nacional”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre la complejidad del fenómeno, vinculado a situaciones de informalidad, adicciones y exclusión social. Sin embargo, insistió en diferenciar entre quienes ejercen la actividad de forma regular y aquellos que lo hacen de manera irregular. “Nosotros pensamos que el camino es regular a los cuidacoches formalizados (...) y tratar de abordar esas otras situaciones, pero desde la regulación, no desde la prohibición”, indicó.

“La prohibición no resuelve nada”

En ese sentido, fue enfático al rechazar las medidas restrictivas: “La prohibición no resuelve nada”. Y remarcó: “Los cuidacoches formalizados hoy no son el problema, son parte de la solución”.

Finalmente, adelantó que del intercambio con las organizaciones surgieron insumos para avanzar en propuestas legislativas a futuro, orientadas a mejorar las condiciones laborales del sector y a combatir el trabajo furtivo que genera conflictos con vecinos y vecinas.

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