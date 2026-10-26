Pereira sobre el triunfo de Lula: "Es una gran noticia para el gobierno y para Uruguay"

En el marco de los festejos por la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la dirigencia del Frente Amplio estuvo presente en San Pablo para acompañar al mandatario electo. Tras el discurso del líder brasileño, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, ofreció sus primeras reflexiones sobre el impacto de la jornada electoral, destacando que el resultado demuestra que "cuando existe el protagonismo popular y juvenil con un liderazgo comprometido, es posible que la esperanza venza al miedo y al odio", aseguró el dirigente a la diaria.