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Política Fernando Pereira | Lula |

San Pablo

Pereira sobre el triunfo de Lula: "Es una gran noticia para el gobierno y para Uruguay"

"Cuando existe el protagonismo popular y juvenil con un liderazgo comprometido, es posible que la esperanza venza al miedo y al odio", dijo Pereira.

Fernando Pereira en San Pablo.

Fernando Pereira en San Pablo.

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de los festejos por la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la dirigencia del Frente Amplio estuvo presente en San Pablo para acompañar al mandatario electo. Tras el discurso del líder brasileño, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, ofreció sus primeras reflexiones sobre el impacto de la jornada electoral, destacando que el resultado demuestra que "cuando existe el protagonismo popular y juvenil con un liderazgo comprometido, es posible que la esperanza venza al miedo y al odio", aseguró el dirigente a la diaria.

"Una gran noticia para el gobierno y para Uruguay"

Respecto al significado político e internacional del acontecimiento, Pereira sostuvo que el retorno de Lula al poder representa una noticia de enorme relevancia para la democracia y la estabilidad de América Latina. Aunque prefirió no hablar en nombre del Poder Ejecutivo uruguayo, remarcó que la presencia de un líder con la proyección global de Lula es fundamental para que países pequeños como Uruguay puedan hacer frente a los desafíos de un escenario internacional inequitativo y marcado por desigualdades crecientes.

“Es una gran noticia para el gobierno, para la democracia, para Uruguay y para América Latina”, aseguró Pereira.

Durante su estadía en suelo paulista, el dirigente comparó el clima de movilización popular que se vivió en las calles con hitos históricos de la política uruguaya, como el triunfo del Frente Amplio a nivel municipal en 1989 y la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia en 2004. Asimismo, sobre los señalamientos de sectores opositores respecto al proceso electoral, Pereira enfatizó que la contundente diferencia de votos obtenida por el mandatario electo despeja cualquier duda y legitima plenamente su nuevo mandato.

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