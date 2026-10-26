Secretaría de Derechos Humanos y APU firmaron convenio para blindar la libertad de prensa

Por su parte, el presidente de la APU, Rody Olivera, valoró enfáticamente la rúbrica del convenio al señalar su impacto directo en la defensa de los derechos fundamentales, haciendo especial hincapié en la necesidad de combatir la manipulación informativa y la proliferación de noticias falsas (fake news) que erosionan la credibilidad pública y la convivencia social.

Asimismo, el documento contempla la puesta en marcha de proyectos de interés común orientados a consolidar una cultura de respeto institucional, fomentando activamente el pluralismo, la diversidad y la no discriminación en el ecosistema mediático nacional.

Un compromiso sostenido con la convivencia democrática

La materialización de este pacto refuerza la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales en la promoción de estándares internacionales de libertad informativa. Con este entendimiento, la Secretaría de Derechos Humanos y el gremio de prensa consolidan un marco de trabajo permanente que prioriza la transparencia institucional, la protección de los comunicadores y la garantía de que la ciudadanía acceda a canales de información plurales, libres de censura y coerciones externas.