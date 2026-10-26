FA celebró victoria de Lula y asegura que "frena a la derecha en la región"

El senador socialista Gustavo González dijo que “no soy políticamente correcto y siento una alegría extraordinaria, estoy exultante. “Es un mensaje muy importante para la izquierda que estaba un poco alicaída, como es lógico. Yo dije el 5 de octubre que solamente un liderazgo como el Lula podía revertir la situación. Quedó claro que en política importan los colectivos pero importan también los liderazgos. Esto fue un batacazo. Yo le tenía fe a Lula. El tiene una gran empatía y eso en política es importante. Era muy difícil pero esto frena la gran ofensiva de la derecha y es muy importante para la izquierda”, comentó.