FA celebró victoria de Lula y asegura que "frena a la derecha en la región"

La victoria de Lula en segunda vuelta en Brasil, generó un alivio para el Frente amplio. La izquierda uruguaya recibió con verdadera euforia la reelección, contra la mayoría de los pronósticos, de Lula da Silva en Brasil.
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El senador socialista Gustavo González dijo que “no soy políticamente correcto y siento una alegría extraordinaria, estoy exultante. “Es un mensaje muy importante para la izquierda que estaba un poco alicaída, como es lógico. Yo dije el 5 de octubre que solamente un liderazgo como el Lula podía revertir la situación. Quedó claro que en política importan los colectivos pero importan también los liderazgos. Esto fue un batacazo. Yo le tenía fe a Lula. El tiene una gran empatía y eso en política es importante. Era muy difícil pero esto frena la gran ofensiva de la derecha y es muy importante para la izquierda”, comentó.
“En su cuarto mandato logró otra hazaña, dar vuelta el resultado en segunda vuelta”, escribió por su lado en X el senador del Movimiento de Participación Popular, Daniel Caggiani.
Enorme triunfo de Lula
El presidente Orsi, se comunicó este domingo con Lula da Silva, para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones.
“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, indicó Orsi en sus redes sociales.
Mientras tanto, la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, valoró en un mensaje publicado en su cuenta de X el resultado de las elecciones. “¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula”, escribió.