Doloroso traspié de Nacional: el análisis de la caída y la autocrítica de Carreño

En la conferencia de prensa posterior al cotejo, un abatido Daniel Carreño asumió la responsabilidad absoluta del resultado adverso tras registrar su primera caída en catorce presentaciones desde su retorno a la institución. El entrenador calificó el tropiezo como un "mazazo" y lamentó la falta de eficacia en el periodo complementario, remarcando que el desarrollo no reflejó una superioridad táctica del rival sino detalles puntuales que inclinaron la balanza. Con gestos de autocrítica severa, el estratega reconoció que los errores propios pesaron más que el planteo adversario en una tarde donde la actitud y el empuje final no alcanzaron para rescatar al menos una unidad.

Y sentenció: “La autocrítica mía, yo me castigo mucho, demasiado, inclusive creo que fui yo el que perdí el partido".