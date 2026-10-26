Pereira se desmarca de María Julia Muñoz: "No es coincidente" con la postura del FA

Pereira, señaló que las “adjudicaciones de responsabilidades políticas” en torno al caso se efectuaron en la conferencia de prensa que el oficialismo realizó una vez finalizado el trabajo de la comisión parlamentaria que investigó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas. Allí se planteó que “el expresidente Luis Lacalle Pou era el principal responsable político de una decisión que perjudicó a nuestro país”. “Siendo coherentes con esa posición, nuestros parlamentarios aprobaron el envío de los obrados a la Fiscalía, que está analizando el caso”, remarcó Pereira.

“No integra organismos de dirección”

Pereira calificó a Muñoz como “una importante miembro” del FA, pero puntualizó que actualmente “no integra su dirección ni es legisladora”. “Su opinión es personal y no es la posición que tiene el FA, que, como ya dije, ya hemos pronunciado. Para ser claro, la posición de María Julia no es coincidente con lo que hemos expresado”, subrayó.

El presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, que calificó los dichos de Muñoz como “intolerables e infamantes”, había reclamado un pronunciamiento de las autoridades del FA. En el mensaje que publicó en redes sociales, Pereira dijo entender el reclamo del PN, aunque agregó: “Lo que resulta raro es que mantengan silencio en relación a los dichos de [Sergio] Botana, de Graciela Bianchi o de Sebastián da Silva. No obstante, no tuvimos dificultad en responder sobre la posición del FA”.