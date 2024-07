Da Silva: "Valeria a Carolina Cosse le va a morder la yugular, no la va a dejar en paz"

No obstante, para él es una figura que “suma” en esta cruzada nacionalista contra el Frente Amplio. “Nos guste o nos disguste, tenemos que ganarle al Frente Amplio”, afirmó. Y agrego que si a los votantes no les agrada la fórmula nacionalista recién proclamada les queda la alternativa de los otros candidatos de la coalición oficialista.

La frase es imperdible: “La decisión de poner a Valeria Ripoll no hizo que se perdiera medio voto en la coalición de gobierno. Porque si hay un blanco conservador, que no quiere a Ripoll porque viene del Partido Comunista, Andrés Ojeda lo abraza”.

No es como “hueso de bagual”

El comentario estaba cantado: Da Silva subrayó que Ripoll no viene del riñón blanco. Esto es: “A partir de la decisión de Delgado, nos puede sensibilizar a los blancos como hueso de bagual”.

Ripoll, insistió Da Silva, puede ser complementaria de Delgado. “Yo con Valeria no tengo ningún problema. Es más, cuando le hicieron todos los hechos miserables que le hizo Adeom, yo la defendí. Me parece una mujer muy valiosa”.

No obstante, “tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional, un hijo que se llama Aparicio, a mí me gustan candidatos con más Masoller, pero es un tema mío. Ahora tenemos que ir para adelante”. En fin, no es blanca como “hueso de bagual”.

“Mucha parte de la gente vio lo que somos los blancos: un partido de libertad, donde no hay propietarios ni dueños. A alguien que saca el 70 y pico por ciento de los votos no tengo ningún tipo de autoridad para decirle nada. Lo único que puedo es dar alguna opinión, algún sentimiento como blanco”, dijo Da Silva.