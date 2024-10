Daniel Borbonet defendió a Cosse: "El problema de los medicamentos...no está resuelto"

En su carta, Borbonet enfatizó que el problema de los medicamentos ha sido ampliamente reportado por los medios de comunicación, con listas de medicamentos faltantes exhibidas en farmacias hospitalarias y policlínicas. Afirmó que el tema ha ocupado la agenda del Frente Amplio durante meses, reflejando las preocupaciones genuinas de la población usuaria de ASSE.

Además, Borbonet cuestionó los esfuerzos del gobierno para resolver esta problemática, afirmando que, aunque no se duda de que se han hecho intentos, "el problema parecería no estar resuelto". Para Borbonet, la realidad que denuncia Cosse no puede ser ignorada.

El respaldo de Borbonet a Cosse refuerza la postura del Frente Amplio sobre la salud pública y expone una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones.