Daniel Larrosa sobre causa Antel Arena: "Se enchastraron por un motivo político"

También subrayó que "la actuación de la Fiscalía como titular de la investigación penal debe estar alejada de esas consideraciones políticas y ceñirse estrictamente a la apreciación de la legalidad o ilegalidad de las acciones desplegadas por los indagados".

Denuncia forzada y amenazas

En ese sentido, Larrosa ecordó que se había omitido información a la Fiscalía y que se había hecho una denuncia contra la construcción del Antel Arena de manera "forzada". Apuntó que bajo la presidencia de Gabriel Gurméndez la empresa de telecomunicaciones habría gastado más de 100 mil dólares en gastos de abogados y contratación de auditoría. Además, dijo que "se obligó a funcionarios a trabajar en la causa".

"Se inventaron cosas y se amenazó a gente. Y eso provocó que nosotros lleváramos esa información a la Fiscalía y creo que en parte contribuimos a que esto fuera por el buen cause y se archivara y hoy se hizo Justicia", celebró.

Consultado acerca del tipo de amenazas, Larrosa contó que su despacho llevó mucha información de Antel a la Justicia, relativa a auditorías realizadas por el propio organismo que daban cuenta que estaba todo en regla, lo que fue expresado finalmente por los dos fiscales.

"Por eso se nos amenazó diciendo que nosotros no cumplíamos nuestro deber de obediencia al directorio de Antel y se nos podría llevar a la Justicia. Hubo de esas cosas unas cuantas. Están reflejadas en las actas de directorio", afirmó el director.

"Hubo varios miembros del directorio que me dijeron eso. Lo peor de todo es que se enchastran con un motivo político y estamos 4 o 5 años pendientes de un asunto que evidentemente cuando se estudia un poco y cuando se estudia mucho, como hicieron los dos fiscalías, no hay nada, no hay absolutamente nada". Dos fiscales archivaron el caso porque "no hubo absolutamente nada que fuera reprochable", expresó.