Daniel Mordecki presentó su renuncia a la dirección ejecutiva de Agesic

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

Mordecki había asumido al frente de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento al inicio de la actual administración. Durante los primeros meses de gestión se registraron ataques informáticos a instituciones públicas, lo que generó alertas a nivel gubernamental.

En noviembre, el entonces director ejecutivo había planteado la implementación de proyectos vinculados a la inteligencia artificial con el objetivo de prevenir este tipo de incidentes.

El 26 de ese mes se realizó el evento anual de Agesic, bajo la consigna “El mundo es digital”, donde se presentaron los pilares de la Estrategia de Gobierno Digital del organismo y se abordaron temas como equidad digital, modelo de Estado sinérgico, impacto de la inteligencia artificial y fortalecimiento de capacidades en gobiernos departamentales.