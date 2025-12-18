Hacete socio para acceder a este contenido

Política Daniel Mordecki |

Agesic

Daniel Mordecki presentó su renuncia a la dirección ejecutiva de Agesic

El Daniel Mordecki dejó el cargo tras ser informado por Presidencia de la República sobre la pérdida de confianza, según sus palabras.

Consultado por la prensa (Subrayado), Mordecki evitó realizar declaraciones públicas, aunque señaló que una semana atrás el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, le comunicó que había perdido su confianza y le solicitó que diera un paso al costado.

De acuerdo a lo manifestado por Mordecki, al pedir una explicación adicional sobre los motivos de esa decisión no obtuvo respuesta, pese a haber insistido. Ante esa situación, resolvió presentar la renuncia.

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

Mordecki había asumido al frente de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento al inicio de la actual administración. Durante los primeros meses de gestión se registraron ataques informáticos a instituciones públicas, lo que generó alertas a nivel gubernamental.

En noviembre, el entonces director ejecutivo había planteado la implementación de proyectos vinculados a la inteligencia artificial con el objetivo de prevenir este tipo de incidentes.

El 26 de ese mes se realizó el evento anual de Agesic, bajo la consigna “El mundo es digital”, donde se presentaron los pilares de la Estrategia de Gobierno Digital del organismo y se abordaron temas como equidad digital, modelo de Estado sinérgico, impacto de la inteligencia artificial y fortalecimiento de capacidades en gobiernos departamentales.

