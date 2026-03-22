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Política Gabriel Oddone |

Gabriel Oddone evitó hablar de ajuste pero admitió que habrá que tomar "medidas correctivas"

Gabriel Oddone dijo que “no es un escenario de crisis ni mucho menos", pero el Ministerio de Economía "vigilará con cuidado”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone.
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía Gabriel Oddone evitó hablar de la necesidad de un ajuste pero reconoció que habrá una revisión a la baja con respecto a lo proyectado para el crecimiento de la economía en 2026 y no descartó la necesidad de tomar medidas correctivas.

“Si bien no es un escenario de crisis ni mucho menos, pero hay que vigilar con cuidado”, aclaró el ministro entrevistado por La Diaria.

Oddone apuntó a la Rendición de Cuentas y advirtió que se tendrá que recurrir a un posible retoque fiscal.

Ajustes en la Rendición de Cuentas

“Tenemos la Rendición de Cuentas en junio; ese es el momento en el que vamos a hacer una actualización de toda la mirada fiscal. Pero con un escenario de menor crecimiento en 2025 y en 2026, seguramente vamos a tener que introducir algunas iniciativas de tipo fiscal”, indicó.

El secretario de Estado dejó planteada la posibilidad de un recorte de gasto.

“En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario (un recorte de gasto). No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”, admitió.

Sin embargo, el ministro descartó ajustes en inversión destinada a políticas sociales.

El Partido Comunista y el Partido Socialista, que impulsan el impuesto al 1% más rico- y los más alineados a la visión de Oddone, como el Movimiento de Participación Popular (MPP) o Seregnistas.

la sequía que afecta al sector agroexportador, el deterioro en términos de intercambio producto de la guerra en Medio Oriente y el estancamiento de la inversión privada frente al contexto de mayor volatilidad e incertidumbre a nivel global.

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