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Política Alejandro Sánchez | Gabriel Oddone |

En el ojo de la tormenta

Alejandro Sánchez y Gabriel Oddone abren intensos debates en la interna del Frente Amplio

Alejandro Pacha Sánchez y el ministro de Economía Gabriel Oddone encendieron el debate frenteamplista.

Propuesta de Alejandro Pacha Sánchez generó debate en el Frente Amplio.

Propuesta de Alejandro Pacha Sánchez generó debate en el Frente Amplio.

 Foto: Gastón Britos/FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La economía vuelve a estar en el ojo de la tormenta y la interna del Frente Amplio se ha convertido en una caja de resonancias para los debates más encendidos. El anuncio del ministro de Economía, Gabriel Oddone de que habrá que hacer algunos recortes para encausar la economía avivó la llamas que ya venían encendidas después de la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez de abrir paquetes de acciones en los entes.

Sánchez propuso “agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”, y fue más allá al decir que Antel podría “abrir su paquete accionario” para “la participación de pequeños accionistas” que “apalanquen" a Antel para ir hacia un desarrollo distinto.

Debate en el Frente Amplio

Esta posibilidad generó múltiples comentarios de frenteamplistas que advirtieron que esa iniciativa podría abrir la puerta a empresas privadas.

La polémica obligó a Sánchez a aclarar que se refería a que las subsidiarias encargadas de proyectos puntuales puedan tener de socios a ahorristas que adquieran acciones ordinarias, o que se generen fideicomisos en los que el inversor tenga certificados de participación.

La bola de nieve fue creciendo y obligó al presidente del FA, Fernando Pereira, a fijar su posisción.

Consultado por El Observador, confesó que conversó sobre el tema con el propio Sánchez y que “él comparte” que “un tema de esta sensibilidad hubiera sido mejor procesarlo de otra manera, o procesarlo previamente en la Mesa Política”.

El debate se suma al que volvió a encender el ministro Gabriel Oddone rechazando, una vez más, la posibilidad de aplicar un impuesto al 1% más rico del país, iniciativa que comparten varios sectores de la fuerza política.

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