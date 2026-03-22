Alejandro Sánchez y Gabriel Oddone abren intensos debates en la interna del Frente Amplio

La polémica obligó a Sánchez a aclarar que se refería a que las subsidiarias encargadas de proyectos puntuales puedan tener de socios a ahorristas que adquieran acciones ordinarias, o que se generen fideicomisos en los que el inversor tenga certificados de participación.

La bola de nieve fue creciendo y obligó al presidente del FA, Fernando Pereira, a fijar su posisción.

Consultado por El Observador, confesó que conversó sobre el tema con el propio Sánchez y que “él comparte” que “un tema de esta sensibilidad hubiera sido mejor procesarlo de otra manera, o procesarlo previamente en la Mesa Política”.

El debate se suma al que volvió a encender el ministro Gabriel Oddone rechazando, una vez más, la posibilidad de aplicar un impuesto al 1% más rico del país, iniciativa que comparten varios sectores de la fuerza política.