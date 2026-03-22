La economía vuelve a estar en el ojo de la tormenta y la interna del Frente Amplio se ha convertido en una caja de resonancias para los debates más encendidos. El anuncio del ministro de Economía, Gabriel Oddone de que habrá que hacer algunos recortes para encausar la economía avivó la llamas que ya venían encendidas después de la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez de abrir paquetes de acciones en los entes.
En el ojo de la tormenta
Alejandro Sánchez y Gabriel Oddone abren intensos debates en la interna del Frente Amplio
Alejandro Pacha Sánchez y el ministro de Economía Gabriel Oddone encendieron el debate frenteamplista.