Irán amenaza con cerrar totalmente el estrecho de Ormuz ante ultimátum de EEUU

Israel endurece sus amenazas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió ir "personalmente" contra cada dirigente del régimen iraní. "Vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos", declaró. El sábado, ataques iraníes contra el sur de Israel dejaron más de un centenar de heridos en Arad y una treintena en Dimona, ciudad que alberga instalaciones nucleares.

El frente libanés y otras alertas

En Líbano, el presidente Joseph Aoun denunció un ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh como "una violación flagrante" de la soberanía y advirtió que podría anticipar una invasión terrestre.

Además, tres misiles balísticos alcanzaron las cercanías de Riad, capital de Arabia Saudita. Uno fue interceptado y los otros cayeron en zonas deshabitadas. Irán también amenazó con atacar infraestructuras energéticas y de desalinización del Golfo pertenecientes a EEUU si se materializan los bombardeos contra sus plantas eléctricas.

Reacciones internacionales

El papa León XIV expresó su "consternación" ante la escalada. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la guerra ha entrado en una "fase peligrosa", especialmente por los ataques cerca de instalaciones nucleares. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel, con una tasa de interceptación del 92%, según el ejército israelí.