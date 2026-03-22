Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump | Ormuz |

Crece la tensión

Irán amenaza con cerrar totalmente el estrecho de Ormuz ante ultimátum de EEUU

Donald Trump da a Irán 48 hs. para abrir el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas; Irán aseguró que si EEUU ataca lo cerrará completamente.

Donald Trump da a Irán 48 hs. para abrir el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas; Irán aseguró que si EEUU ataca lo cerrará completamente.&nbsp;

Donald Trump da a Irán 48 hs. para abrir el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas; Irán aseguró que si EEUU ataca lo cerrará completamente. 

 AP
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La tensión en Asia Occidental escaló drásticamente luego de que el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum de 48 horas a Irán: reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar ataques contra sus centrales eléctricas. En respuesta, el mando militar iraní advirtió que cerrará por completo ese paso estratégico si EEUU concreta cualquier ofensiva.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio energético global. Irán ya había restringido el tránsito en los últimos días, pero ahora amenaza con un cierre total. "No volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas destruidas hayan sido reconstruidas", afirmó el mando operativo Jatam Al Anbiya. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, justificó la postura de Trump: "A veces hay que escalar para desescalar. Este es el único lenguaje que entienden los iraníes".

Israel endurece sus amenazas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió ir "personalmente" contra cada dirigente del régimen iraní. "Vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos", declaró. El sábado, ataques iraníes contra el sur de Israel dejaron más de un centenar de heridos en Arad y una treintena en Dimona, ciudad que alberga instalaciones nucleares.

El frente libanés y otras alertas

En Líbano, el presidente Joseph Aoun denunció un ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh como "una violación flagrante" de la soberanía y advirtió que podría anticipar una invasión terrestre.

Además, tres misiles balísticos alcanzaron las cercanías de Riad, capital de Arabia Saudita. Uno fue interceptado y los otros cayeron en zonas deshabitadas. Irán también amenazó con atacar infraestructuras energéticas y de desalinización del Golfo pertenecientes a EEUU si se materializan los bombardeos contra sus plantas eléctricas.

Reacciones internacionales

El papa León XIV expresó su "consternación" ante la escalada. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la guerra ha entrado en una "fase peligrosa", especialmente por los ataques cerca de instalaciones nucleares. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel, con una tasa de interceptación del 92%, según el ejército israelí.

Temas

Te puede interesar