Daniel Radío se incorpora al directorio del Inisa con apoyo unánime del Senado

Inisa

El Inisa es el organismo responsable de la privación de libertad y las medidas socioeducativas para adolescentes que cometen delitos. En la sesión de este miércoles, los senadores destacaron la experiencia política y la capacidad de diálogo de Radío, así como la decisión del gobierno de apostar por un perfil que pueda contribuir a la estabilidad institucional del organismo.

La llegada de Radío al directorio del Inisa abre un nuevo capítulo en la gestión del organismo, que en los últimos años ha estado bajo la lupa por las condiciones de reclusión de adolescentes y por la necesidad de fortalecer los programas de rehabilitación e inclusión social.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el desafío no se limita únicamente a la administración de los centros de detención, sino también a la construcción de políticas que ofrezcan alternativas reales a los jóvenes para reinsertarse en la sociedad. En ese sentido, subrayaron que el perfil de Radío, con experiencia en el ámbito legislativo y reconocido por su disposición al diálogo, puede contribuir a mejorar el clima institucional y generar puentes entre actores políticos y sociales que tradicionalmente han tenido visiones contrapuestas sobre la problemática.