Orsi se reunió con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles en Torre Ejecutiva con la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018-2022), Michelle Bachelet. En el encuentro, también participaron el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La reunión entre el mandatario y la expresidenta chilena se desarrolló en el marco de la visita a nuestro país de la exfuncionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Bachelet en el Palacio Legislativo
Michelle Bachelet participará este miércoles 13 de mayo del seminario internacional “Geopolítica, multilateralismo y riesgos para la democracia paritaria en el nuevo orden internacional”.
El evento se realizará entre las 16 y las 18 horas en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, con entrada abierta al público por Av. General Flores.