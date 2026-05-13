Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Bachelet | reunión

Torre Ejecutiva

Orsi se reunió con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet

El presidente, Yamandú Orsi, se reunió con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Yamandú Orsi y Michelle Bachelet.

Yamandú Orsi y Michelle Bachelet.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles en Torre Ejecutiva con la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018-2022), Michelle Bachelet. En el encuentro, también participaron el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

La reunión entre el mandatario y la expresidenta chilena se desarrolló en el marco de la visita a nuestro país de la exfuncionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

HINsriSW8AA-uGX

Bachelet en el Palacio Legislativo

Michelle Bachelet participará este miércoles 13 de mayo del seminario internacional “Geopolítica, multilateralismo y riesgos para la democracia paritaria en el nuevo orden internacional”.

El evento se realizará entre las 16 y las 18 horas en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, con entrada abierta al público por Av. General Flores.

Temas

Te puede interesar