Orsi se reunió con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles en Torre Ejecutiva con la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018-2022), Michelle Bachelet. En el encuentro, también participaron el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.