Decano de Arquitectura cruzó a Graciela Bianchi por sus dichos sobre "operadores"

Además recordó que en este tiempo ha "colaborado y trabajado como arquitecto para gobiernos colorados, blancos y frenteamplistas".

"En todos los casos lo hice con igual compromiso y pasión. De hecho, el jueves pasado, mientras la Senadora grababa en su despacho y subía a redes sociales un video en el que me menciona sin conocerme, yo me encontraba en mi estudio, trabajando en pensar soluciones para mejorar parte de las infraestructuras de arquitectura hospitalaria del Estado. Lo hacía con la misma dedicación con la que lo he hecho siempre y con la convicción de que el país necesita del esfuerzo positivo de todas y todos para continuar mejorando", explicó Danza.

En lo referido a la gestión universitaria, aseguró que el trabajo se ha abordado "libremente y en un clima de marcado respeto, tolerancia y construcción democrática los temas que nos competen como universitarios. En nuestro actual Consejo están representadas todas las visiones político académicas de nuestra casa de estudios y es para mí un orgullo trabajar a la par con todas ellas.

"Nuestra Facultad ha dado lo mejor de sí en diversos convenios y colaboraciones con los ministerios de todos los gobiernos y con las intendencias de todos los partidos", sostuvo el decano.

El salón Ernesto "Che" Guevara

Danza también se refirió al señalamiento de Bianchi por el nombre que lleva un salón de la FADU.

"El nombre de Ernesto «Che» Guevara del Salón de Actos de nuestra Facultad al que refiere la Senadora es producto de una propuesta que hiciera el orden estudiantil al Consejo en noviembre de 1967, 20 días después del asesinato de Guevara en Bolivia y que -dictadura militar mediante- fuera finalmente aprobada por el CDC en el año 2006. El marco cultural de fines de los años sesenta del siglo pasado en que ocurre el asesinato, el paseo en helicóptero de su cuerpo inerte y la propuesta del nombre del Salón de Actos remite a un momento singular del arte, la filosofía y la cultura con impacto directo en las universidades del mundo entero. Apenas algunos meses después y con una continuidad natural con estos eventos ocurriría el célebre «mayo francés» de 1968 y la proyección global que adquirirían filósofos como Sartre, Foucault, de Beauvoir, Derrida, Deleuze y Guatari entre otros, aportaría un legado que cambiaría también al futuro de la arquitectura y el urbanismo y daría un marco aún más amplio y complejo al vínculo de Guevara con el mundo universitario".

"Esta valoración de su figura, que para muchos trasciende el campo de lo político, probablemente haya tenido que ver también con que en la «Azotea de Haedo» en Punta del Este se conserve, como objeto de culto, el banco de jardín en el que un día Guevara se sentara con el líder del Partido Nacional. No puede hoy nadie más sentarse allí, se lo mantiene sólo para ser admirado y valorado. Tiene una pequeña placa que ayuda a rememorar aquella mañana fría de agosto de 1961 en la que en él se sentara Guevara y -mate mediante- conversara sobre la revolución cubana y la actualidad política con Eduardo Víctor Haedo, entonces presidente del Consejo Nacional de Gobierno".

"Así de compleja, contradictoria y rica es la construcción cultural", concluyó Danza.

Marcelo Danza: Hay que "superar los improductivos enfrentamientos a los que nos condenan los prejuicios"

El decano manifestó que "la democracia uruguaya no tiene enemigos en la Universidad de la República ni en la FADU". "Muy por el contrario, ha tenido, tiene y tendrá siempre en ellas a sus más incondicionales defensores".

Danza apeló a "superar los improductivos enfrentamientos a los que nos condenan los prejuicios para lograr trabajar colectivamente en todo aquello que urge, nos convoca e interpela de igual manera. No nacerá el Uruguay del siglo XXI si no logramos superar los paradigmas del siglo pasado".

Y pueden estar tranquilos, que el único «operador» que he tenido cerca ha sido mi querido padre, que era médico cirujano, inronizó Danza.