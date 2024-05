Bianchi increpó a periodista por opinar de la Ley de Medios

“Ante la intentona del Parlamento por limitar la libertad de expresión de los periodistas en los medios -ya sea con info, análisis u opinión-, hay una expresión de origen mexicano que me gusta mucho y sintetiza mi sentir… ME VALE MADRE “escribió la periodista. Más tarde, dijo que “la única posibilidad de que este mamarracho no prospere (en referencia a un artículo de la Ley de Medios) es con el veto del presidente” reflexionó.

Graciela Bianchi, no a gusto con el comentario de Madrid, le respondió por el mismo medio increpándola por su crítica. “La falta de ecuanimidad que estás mostrando en los últimos tiempos es alarmante. ¿Leíste la Ley?” preguntó la senadora del Partido Nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatriciaJMadrid/status/1790868573683957969&partner=&hide_thread=false Ante la intentona del Parlamento por limitar la libertad de expresión de los periodistas en los medios -ya sea con info, análisis u opinión-, hay una expresión de origen mexicano que me gusta mucho y sintetiza mi sentir…



ME VALE MADRE



PD: Saludos para equilibrio — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) May 15, 2024

Bianchi reincidente

Las criticas de Bianchi a Madrid sobre su labor periodística, no son nuevas. La conductora de Polémica en el Bar, hace un tiempo atrás había escrito en relación a la transparencia y la política. La senadora aprovechó la oportunidad para criticarla a través de X y decir que lo escrito por Madrid era “una impertinencia”. El intercambio continuó entre ambas por redes sociales.