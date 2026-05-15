Decisión de Ferrero de trasladar fiscal suena "raro" en el FA

La Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió trasladar al fiscal de Delitos de Económicos, Alejandro Machado, a la sede especializada en Cibercrimen. Machado estaba al frente de la investigación del fallido contrato con Cardama y la destrucción de documentación en el caso Marset. Será sustituido por fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez.
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De acuerdo a lo informado por el periodista Lucas Silva en la diaria, la designación implica cambios en causas de relevancia pública como la investigación por el caso Cardama y la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva durante el período anterior de gobierno, que involucran al expresidente Luis Lacalle Pou. Además, tenía a su cargo la compra de la estancia María Dolores.
Hace ruido en el FA
La decisión de la Fiscal Corte no cayó bien en filas del Frente Amplio. La primera reacción de los legisladores del oficialismo fue de sorpresa. Hace ruido en los legisladores frenteamplistas. El senador Nicolás Viera aseguró a Radio Montecarlo que es "raro" y consideró que no es bueno cambiar el caballo cuando se intenta cruzar el río. Además, consideró que el fiscal Alejandro Machado llevaba adelante la investigación por el caso Cardama y la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva que involucraban al expresidente Luis Lacalle Pou, dos temas sensibles para para la ciudadanía.
Otro que se manifestó fue el exsenador Charles Carrera. En su cuenta de X escribió: “El mismo día que la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, decide trasladar al fiscal Machado para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset, a mí me pidieron cuatro años de prisión”, añadió con suspicacia.