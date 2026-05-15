Decisión de Ferrero de trasladar fiscal suena "raro" en el FA

Hace ruido en el FA

La decisión de la Fiscal Corte no cayó bien en filas del Frente Amplio. La primera reacción de los legisladores del oficialismo fue de sorpresa. Hace ruido en los legisladores frenteamplistas. El senador Nicolás Viera aseguró a Radio Montecarlo que es "raro" y consideró que no es bueno cambiar el caballo cuando se intenta cruzar el río. Además, consideró que el fiscal Alejandro Machado llevaba adelante la investigación por el caso Cardama y la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva que involucraban al expresidente Luis Lacalle Pou, dos temas sensibles para para la ciudadanía.