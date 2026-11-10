Allanan residencia de Peña y casa central de Ueno Bank, encuentran bóvedas ocultas

El domingo al atardecer ya habían allanado la residencia de veraneo ubicada en San Bernardino. En este lugar encontraron una bóveda oculta que aún no pudieron abrir porque tiene un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí que, entre otras cosas, requiere la lectura del iris de Peña Todavia no han decidido como la abrirán.

También anoche fue allanada la oficina central de Ueno Bank, situada sobre la avenida Santa Teresa, en Asunción. Se encontraron dos cajas fuertes, una de ellas estaba oculta en el baño y buscarán abrirla este martes.

Una de las cajas fuertes fue abierta por cerrajeros del Ministerio Público y en su interior encontraron documentos varios, que serán verificados por los investigadores. La segunda caja fuerte estaba adentro de una pared del baño y tiene un complejo sistema de apertura.

Además se allanó la residencia del ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

El presidente Alliana nombró nuevos comandantes de las FF.AA

A pocos días de haber jurado como presidente constitucional Pedro Allina decidió modificar toda la cúpula militar – Si bien se explicó que los cambios respondian a “una necesaria renovación generacional”, no son pocos los que sostienen que los mandos destituídos eran leales a Peña.

Crece la magnitud del desfalco bancario

Presidentes corruptos hubo muchos en Paraguay, pero tal vez ninguno como Santiago Peña. La historia lo recordará como quien capitalizó un banco privado del que era accionista con centenares de millones de dólares de organismos públicos.

Y a medida que avanza la investigación crecen los millones hasta ahora perdidos por el Estafo. Por ejemplo, durante las jornadas del juicio político al que fue sometido Peña, los legisladores mencionaron que el Instituto de Previsión Social había colocado 355 millones de dólares. Al día de hoy la cifra creció en 200 millones de dólares más.

Entre el ente administrador de la represa de Itaipú y la ANDE (quivalente a nuestra UTE) reconocen depósitos por otros 200 millones de dólares.

De acuerdo a lo informado por el diario Última Hora “los fondos públicos depositados en Ueno Bank, cuya disolución está en proceso tras la decisión del BCP, aumentaron hasta 940% entre enero de 2024 y setiembre de 2026, según registros del MEF. De iniciar sus operaciones con 80 millones de dólares de saldos públicos, pasó a acaparar más de 800 millones de la misma moneda de los recursos del Estado”.

Ahora se investigan colocaciones de bonos del Estado por unos 300 millones de dólares y depósitos en critpmonedas en Luxemburgo cuyo monto se desconoce.

Periodistas paraguayos que siguen día a día esta investigación dijeron a Caras y Caretas que “nadie debe asustarse si al final esta es una estafa de miles de millones de dólares”.

Con desajustes y demoras aproximadamente 1.200.000 clientes del banco han recibido el dinero que tenían depositado. La suma total de la devolución llega a 178 millones de dólares que provienen del fondo de garantía que tenía el Ueno en el Banco Central, Pero ¿y el resto? El resto nadie sabe donde está.