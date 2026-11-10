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Política Antel | Cardona | Canelones

"mejorar la vida de las personas"

Antel presentó el proyecto para construir data center en Las Piedras

La construcción del nuevo data center de Antel, que exigirá una inversión de 70 millones de dólares, iniciará en julio de 2027 y quedará operativo en el primer semestre de 2029.

Antel presentó el proyecto para construir data center en Las Piedras.

Antel presentó el proyecto para construir data center en Las Piedras.

 Meri Parrado
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Con una inversión de 70 millones de dólares, la empresa pública Antel presentó este martes el proyecto para construir su segundo data center (centro de datos), que estará ubicado en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, sobre un predio de 2,5 hectáreas cercano a las rutas 5 y 48.

Según informó Presidencia, el cronograma prevé el inicio de los trabajos para julio de 2027 y la culminación de las obras durante el primer semestre de 2029. La etapa de edificación requerirá cerca de 250 empleos directos a través de 40 subcontratos, mientras que para la fase operativa posterior se contempla una plantilla fija de 60 trabajadores.

El complejo contará con cuatro salas con 330 racks y ofrecerá una solución de doble resiliencia bajo la norma internacional Uptime Tier III, al operar en sincronía con el centro de datos que la compañía mantiene en el Parque Industrial y Tecnológico de Pando. Esta independencia geográfica resulta clave para garantizar el respaldo y la continuidad de las operaciones en los sectores financiero e industrial.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad, la infraestructura buscará la certificación LEED. El sistema de refrigeración de los equipos funcionará mediante un circuito cerrado de agua fría que no requiere consumo de agua, al tiempo que la arquitectura incluirá techos verdes, vegetación nativa para la avifauna local y recolección de agua pluvial para riego y sanitarios.

Cardona: "El sentido es cambiarles la vida a las personas"

Durante el acto de presentación, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró el impacto de la iniciativa en el desarrollo territorial: "El sentido final de la innovación es cambiarles la vida a las personas", sostuvo la jerarca, quien añadió que este tipo de inversiones constituyen un "ejemplo de una política nacional que fomenta las fortalezas de cada lugar del Uruguay", combinando descentralización con "inteligencia en la gestión".

Con respecto al sistema de refrigeración que se empleará, Cardona aseguró que la nueva infraestructura tecnológica no desplazaría la producción nacional, sino a complementar para posibilitar un mayor crecimiento de Uruguay.

En esa misma línea, el titular de Antel, Alejandro Paz, señaló que la elección del predio en Las Piedras surgió tras meses de evaluación para dar con un espacio que asegurara disponibilidad energética, conectividad de alta capacidad y condiciones de suelo acordes a las exigencias de la obra. De la ceremonia participó también el intendente de Canelones, Francisco Legnani, departamento que suma este emprendimiento público a otras inversiones privadas del rubro tecnológico en la zona.

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