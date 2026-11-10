Antel presentó el proyecto para construir data center en Las Piedras.

Desde la perspectiva de la sustentabilidad, la infraestructura buscará la certificación LEED. El sistema de refrigeración de los equipos funcionará mediante un circuito cerrado de agua fría que no requiere consumo de agua, al tiempo que la arquitectura incluirá techos verdes, vegetación nativa para la avifauna local y recolección de agua pluvial para riego y sanitarios.

Cardona: "El sentido es cambiarles la vida a las personas"

Durante el acto de presentación, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró el impacto de la iniciativa en el desarrollo territorial: "El sentido final de la innovación es cambiarles la vida a las personas", sostuvo la jerarca, quien añadió que este tipo de inversiones constituyen un "ejemplo de una política nacional que fomenta las fortalezas de cada lugar del Uruguay", combinando descentralización con "inteligencia en la gestión".

Con respecto al sistema de refrigeración que se empleará, Cardona aseguró que la nueva infraestructura tecnológica no desplazaría la producción nacional, sino a complementar para posibilitar un mayor crecimiento de Uruguay.

En esa misma línea, el titular de Antel, Alejandro Paz, señaló que la elección del predio en Las Piedras surgió tras meses de evaluación para dar con un espacio que asegurara disponibilidad energética, conectividad de alta capacidad y condiciones de suelo acordes a las exigencias de la obra. De la ceremonia participó también el intendente de Canelones, Francisco Legnani, departamento que suma este emprendimiento público a otras inversiones privadas del rubro tecnológico en la zona.