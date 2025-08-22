Este jueves se reunió el Congreso de intendentes (CI) y aprobó la distribución de cupos para cada departamento dentro del programa Uruguay Impulsa, la iniciativa que surgió en la pandemia como "jornales solidarios". Según se consignó en la página web del CI, “el 90% de los cupos mantiene los porcentajes establecidos en 2024”, mientras que el 10% restante “se asignará exclusivamente a los departamentos que registraron en 2024 un desempleo superior al promedio nacional: Artigas, Canelones, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres”.
Congreso de Congreso
Definieron los cupos para cada departamento del programa Uruguay Impulsa
El 90% de los cupos se distribuirán de igual forma que en 2024, mientras que el 10% restante se asignará a los departamentos con mayor desempleo.