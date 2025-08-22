Hacete socio para acceder a este contenido

Congreso de Congreso

Definieron los cupos para cada departamento del programa Uruguay Impulsa

El 90% de los cupos se distribuirán de igual forma que en 2024, mientras que el 10% restante se asignará a los departamentos con mayor desempleo.

Este jueves se reunió el Congreso de intendentes (CI) y aprobó la distribución de cupos para cada departamento dentro del programa Uruguay Impulsa, la iniciativa que surgió en la pandemia como "jornales solidarios". Según se consignó en la página web del CI, “el 90% de los cupos mantiene los porcentajes establecidos en 2024”, mientras que el 10% restante “se asignará exclusivamente a los departamentos que registraron en 2024 un desempleo superior al promedio nacional: Artigas, Canelones, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres”.

La distribución quedó así: Artigas (197), Canelones (854), Cerro Largo (187), Colonia (195), Durazno (176), Flores (97), Florida (166), Lavalleja (157), Maldonado (265), Montevideo (1.287), Paysandú (298), Río Negro (171), Rivera (246), Rocha (176), Salto (306), San José (205), Soriano (140), Tacuarembó (213) y Treinta y Tres (165).

Ingresos a las intendencias

Antes de la sesión del CI, el intendente de Salto, el blanco Carlos Albisu, fue consultado en rueda de prensa por el proyecto de ley de ingresos a las intendencias que se está tratando en comisión del Senado, y sobre el que el CI elevó una contraprouesta. Dijo que es un tema que está sobre la mesa y está pactada una reunión para el 2 de setiembre en el Parlamento con la comisión del Senado que trata el proyecto. “Hay un tema de visiones, de realidades, porque una cosa es estar escribiendo en un escritorio y otra es la realidad que puede tener cada departamento. Entonces va a ir un poco por ahí, el contraste y la discusión sana para llegar al mejor puerto”, finalizó.

Limpia sueldos

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, se refirió este jueves de la propuesta de los jefes comunales de avanzar en un "plan de limpia sueldos para los funcionarios municipales" con el Banco República (BROU).

"Los funcionarios municipales no escapan a esa realidad" de endeudamiento en el país, afirmó el intendente de Paysandú. "Entendemos que el Banco República tiene espalda como para poder generar un instrumento que le permita sustituir endeudamiento caro por un endeudamiento a tasas de crédito social del BROU", indicó.

El plan buscará refinanciar no solo las deudas con el propio banco sino que los funcionarios municipales puedan acceder a un crédito para cancelar deudas contraídas con prestamistas que operan a "tasas que son exorbitantes, que están muy por encima de la tasa social del Banco República".

