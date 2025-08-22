Definieron los cupos para cada departamento del programa Uruguay Impulsa

Ingresos a las intendencias

Antes de la sesión del CI, el intendente de Salto, el blanco Carlos Albisu, fue consultado en rueda de prensa por el proyecto de ley de ingresos a las intendencias que se está tratando en comisión del Senado, y sobre el que el CI elevó una contraprouesta. Dijo que es un tema que está sobre la mesa y está pactada una reunión para el 2 de setiembre en el Parlamento con la comisión del Senado que trata el proyecto. “Hay un tema de visiones, de realidades, porque una cosa es estar escribiendo en un escritorio y otra es la realidad que puede tener cada departamento. Entonces va a ir un poco por ahí, el contraste y la discusión sana para llegar al mejor puerto”, finalizó.