“No son decisiones fáciles. Hay que ser claros y firmes, y fuimos” dijo Delgado quién además expresó que “El partido actuó y quedaron desafectados del uso del lema”.

Por su parte Valeria Ripoll dijo : "Acá hay un Partido Nacional que ya a los que no tienen que estar dentro del partido no los tiene. A diferencia de otros partidos, como el Frente Amplio, que hacían caravanas a quienes procesaron de su partido” expresó la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional.

Pero no solo quedó en esto. A la salida de la Comisión Departamental Nacionalista una mujer se acercó a Ripoll y le dijo ustedes "no escucharon al pueblo, vos no sabes ni la mitad de la realidad de Artigas. De cuentos estoy harta” reclamó la señora.