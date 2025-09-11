Fiscal que investiga fraude de horas extras en Artigas reconoció ser militante del Partido Nacional

El fiscal Nicolás De Marco, a cargo de la investigación sobre el fraude de las horas extras en la Intendencia de Artigas, respondió a cuestionamientos públicos tras la difusión -el pasado miércoles 10 en Sin Piedad (VTV)- de una fotografía suya con una bandera del Partido Nacional (PN).
"Lo personal no debería influir"
