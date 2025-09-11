Hacete socio para acceder a este contenido

Política fiscal | Artigas | fraude

"Lo personal no debería influir"

Fiscal que investiga fraude de horas extras en Artigas reconoció ser militante del Partido Nacional

El fiscal Nicolás De Marco aseveró que no influirá su militancia blanca en investigación contra el clan Caram por fraude de horas extras en comuna de Artigas.

Fiscal Nicolás De Marco.
Por Redacción Caras y Caretas

El fiscal Nicolás De Marco, a cargo de la investigación sobre el fraude de las horas extras en la Intendencia de Artigas, respondió a cuestionamientos públicos tras la difusión -el pasado miércoles 10 en Sin Piedad (VTV)- de una fotografía suya con una bandera del Partido Nacional (PN).

En una entrevista con Radio La Voz de Artigas, el fiscal adscripto de Artigas de 2° turno reconoció ser militante del PN y sostuvo que "lo personal no debería influir" en la investigación acerca de las escandalosas irregularidades en el pago de horas extra a jerarcas y funcionarios de la Intendencia de Artigas durante la gestión del también blanco Pablo Caram.

Fiscal no brindó detalles del avance de la investigación

La foto publicada ayer en Sin Piedad (borrada luego por De Marco), publicada en Facebook en 2017, estaba acompañada por la leyenda: "porque no hay mejor opción para un blanco que otro blanco".

“Todas las fotos que tienen algún tipo de relación política o personal las borré cuando entré (hace seis meses a Fiscalía), pero se ve que alguien las revisó antes de que las borrara. Es parte de un pasado; como fiscal, investigaré todo lo que me toque investigar”, aseguró.

Consultado sobre si había novedades en la investigación del caso, que ya tuvo las condenas de Valentina dos Santos, Pablo Caram y Rodolfo Caram, dijo que “no podía dar” información, alegando que “las investigaciones son, en muchas cosas, reservadas para las partes. Hay que preservar la investigación por sobre todas las cosas", sostuvo.

