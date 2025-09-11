Fiscal que investiga fraude de horas extras en Artigas reconoció ser militante del Partido Nacional

“Todas las fotos que tienen algún tipo de relación política o personal las borré cuando entré (hace seis meses a Fiscalía), pero se ve que alguien las revisó antes de que las borrara. Es parte de un pasado; como fiscal, investigaré todo lo que me toque investigar”, aseguró.

Consultado sobre si había novedades en la investigación del caso, que ya tuvo las condenas de Valentina dos Santos, Pablo Caram y Rodolfo Caram, dijo que “no podía dar” información, alegando que “las investigaciones son, en muchas cosas, reservadas para las partes. Hay que preservar la investigación por sobre todas las cosas", sostuvo.