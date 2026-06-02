"Ganso el que publica", dijo Perchman y va por reforzar cuatro posiciones

La situación económica del club no es para nada buena y todos conocen el pasivo que tiene el club, y quedar fuera de la Libertadores fue un golpe duro y el club pierde mucho dinero de cara al futuro.

Si bien es real que aún tiene competencia internacional con la Copa Sudamericana, lo que va a recaudar no es lo mismo.

Sin embargo, la dirigencia está decidida a realizar un nuevo esfuerzo y buscará reforzar el plantel en este período de pases.

Hace algunos domingos atrás, el vicepresidente Flavio Perchman habló en el Polideportivo de canal 12 y señaló: "El que no tenga ganas que no siga en el club" y aparentemente esto va a suceder.

Hay varios que para la segunda mitad del año no van a continuar. Se habla de una reestructura grande en Los Céspedes. Jorge Bava va poner arriba de la mesa que jugadores no continuarán en el segundo semestre y que futbolistas pretende contratar.

Cuatro puestos a reforzar

En relación al mercado de pases, la expectativa en la interna del club es reformar la nómina en cuatro puestos importantes: un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central de características de marca y un extremo.

Para la llegada de nuevos jugadores rumores hay miles. Desde un arquero como Franco Armani hasta Ganso, un volante ofensivo de 36 años que se encuentra en Fluminense de Brasil qué ya rápidamente en redes sociales Flavio Perchman lo descarto con un tuit irónico. "Básicamente Ganso el que publica".

Luego del partido del próximo fin de semana cuando Nacional enfrente a Juventud, ahí tendremos un panorama más despejado de quienes llegan y quienes se van del club. Lo que s es concreto, es que fue por Leandro Cabrera y el jugador agradeció pero no llegará al tricolor.