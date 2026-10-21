Desde el Frente Amplio advirtieron sobre "politiquería barata" de la oposición

La respuesta del oficialismo

En contraste, la respuesta del oficialismo llegó a través del senador del Frente Amplio Gustavo González, quien justificó el alza de las muertes violentas como una reacción directa a la efectividad de los operativos contra el crimen organizado. González sostuvo que el Ministerio del Interior ha asestado golpes inéditos al narcotráfico y a sus estructuras familiares, lo que habría generado desestabilización en esas bandas. Si bien reconoció que las cifras generan preocupación, destacó la baja registrada en otros delitos y rechazó las posturas que proponen soluciones inmediatas o simplistas, señalando que la lucha contra la delincuencia debe ir acompañada de un abordaje integral de las desigualdades sociales.

En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, el senador también rechazó la idea de que el problema pueda resolverse de forma inmediata. "Hacer politiquería barata de que esto lo resuelve algún Superman en 24 horas es mentira", afirmó, y agregó que la respuesta debe contemplar las desigualdades sociales: "Hay que dar la pelea por las desigualdades".