La reciente publicación de los datos oficiales de seguridad pública reveló un incremento interanual del 13,5% en los homicidios registrados entre enero y setiembre, alcanzando la cifra de 312 asesinatos. El informe encendió de inmediato la polémica política, generando duros cuestionamientos por parte de los partidos de la oposición hacia la gestión del Ministerio del Interior, mientras que desde el oficialismo se argumentó una defensa centrada en el combate al narcotráfico y el descenso en otros indicadores delictivos.
Aumento de Homicidios
Desde el Frente Amplio advirtieron sobre "politiquería barata" de la oposición
"Hacer politiquería barata de que esto lo resuelve algún Superman en 24 horas es mentira", afirmó el senador Gustavo González.