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Política

Aumento de Homicidios

Desde el Frente Amplio advirtieron sobre "politiquería barata" de la oposición

"Hacer politiquería barata de que esto lo resuelve algún Superman en 24 horas es mentira", afirmó el senador Gustavo González.

La oposición criticó a Negro por cifras de homicidios y el Frente Amplio respondió.

La oposición criticó a Negro por cifras de homicidios y el Frente Amplio respondió.
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Por Redacción Caras y Caretas

La reciente publicación de los datos oficiales de seguridad pública reveló un incremento interanual del 13,5% en los homicidios registrados entre enero y setiembre, alcanzando la cifra de 312 asesinatos. El informe encendió de inmediato la polémica política, generando duros cuestionamientos por parte de los partidos de la oposición hacia la gestión del Ministerio del Interior, mientras que desde el oficialismo se argumentó una defensa centrada en el combate al narcotráfico y el descenso en otros indicadores delictivos.

Cuestionamientos de la oposición

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Javier García lanzó duras críticas ante el deterioro de la situación y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades. García advirtió que el país se encamina "rumbo al año más violento histórico" y apuntó directamente a la conducción política del Ministerio del Interior, al sostener que "la silla del ministro está vacía". No obstante, trasladó la responsabilidad máxima al presidente Yamandú Orsi, afirmando que el problema de fondo trasciende a la figura del titular de la cartera, Carlos Negro, por la ausencia de un plan claro de combate al crimen.

Por su parte, el senador Pedro Bordaberry también cuestionó la orientación de la política de seguridad actual y comparó los resultados con el desarrollo de un partido de fútbol, argumentando que si se mantiene una mala estrategia, las probabilidades de obtener malos resultados aumentan de forma inevitable. Bordaberry vinculó los lineamientos vigentes con las gestiones pasadas de Eduardo Bonomi y Daisy Tourné, calificándolas como "fundamentos que fracasaron", y propuso como alternativa inmediata restablecer el ejercicio pleno de la autoridad estatal en todo el territorio nacional.

La respuesta del oficialismo

En contraste, la respuesta del oficialismo llegó a través del senador del Frente Amplio Gustavo González, quien justificó el alza de las muertes violentas como una reacción directa a la efectividad de los operativos contra el crimen organizado. González sostuvo que el Ministerio del Interior ha asestado golpes inéditos al narcotráfico y a sus estructuras familiares, lo que habría generado desestabilización en esas bandas. Si bien reconoció que las cifras generan preocupación, destacó la baja registrada en otros delitos y rechazó las posturas que proponen soluciones inmediatas o simplistas, señalando que la lucha contra la delincuencia debe ir acompañada de un abordaje integral de las desigualdades sociales.

En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, el senador también rechazó la idea de que el problema pueda resolverse de forma inmediata. "Hacer politiquería barata de que esto lo resuelve algún Superman en 24 horas es mentira", afirmó, y agregó que la respuesta debe contemplar las desigualdades sociales: "Hay que dar la pelea por las desigualdades".

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