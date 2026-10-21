Perrone desafía a la Coalición Republicana y se mostró afín a votar el retiro anticipado

El diputado Álvaro Perrone dijo que en Cabildo Abierto están de acuerdo con el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo de crear una causal jubilatoria a los 60 años.
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La semana pasada el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el Poder Ejecutivo aprobó enviar al Parlamento un proyecto de ley que habilita a los trabajadores a retirarse a los 60 años, con 30 años de aportes.
Esta nueva opción no permite seguir trabajando. Y en el caso de los salarios medios y altos, percibirán menos que si continúan trabajando unos años más. La edad regular de retiro se mantiene a los 65 años.
Comparten iniciativa
Perrone dijo este martes que comparten esta iniciativa y recordó que en el pasado ya la habían planteado. "Sobre todo en los sectores donde el desgaste físico es más intenso a lo largo de los años. En eso estamos de acuerdo, pero no es una cosa de que llegue al proyecto y lo vamos a apoyar; lo vamos a discutir y ver si podemos hacer modificaciones", manifestó.
De todas formas, sostuvo que deben "prestar atención" a lo que pasó en su momento con el plebiscito y "no modificar nada que la ciudadanía no haya apoyado".
A su vez, el representante advirtió que también buscarán poner el foco en generar mayores controles a las certificaciones médicas. "Es un buen momento", afirmó.
"Fue algo que planteamos en el gobierno pasado. Me parece que es uno de los principales puntos a atacar en todo lo que tenga que ver con reforma a la seguridad social y el déficit del BPS. Lo que no se animó la Coalición Republicana vamos a ver si lo podemos hacer ahora", remarcó.
Por último, Perrone señaló que "todos saben de los abusos de las certificaciones" y "del poco o nada control que hacen los médicos".