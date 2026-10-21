Perrone desafía a la Coalición Republicana y se mostró afín a votar el retiro anticipado

Comparten iniciativa

Perrone dijo este martes que comparten esta iniciativa y recordó que en el pasado ya la habían planteado. "Sobre todo en los sectores donde el desgaste físico es más intenso a lo largo de los años. En eso estamos de acuerdo, pero no es una cosa de que llegue al proyecto y lo vamos a apoyar; lo vamos a discutir y ver si podemos hacer modificaciones", manifestó.

De todas formas, sostuvo que deben "prestar atención" a lo que pasó en su momento con el plebiscito y "no modificar nada que la ciudadanía no haya apoyado".

A su vez, el representante advirtió que también buscarán poner el foco en generar mayores controles a las certificaciones médicas. "Es un buen momento", afirmó.

"Fue algo que planteamos en el gobierno pasado. Me parece que es uno de los principales puntos a atacar en todo lo que tenga que ver con reforma a la seguridad social y el déficit del BPS. Lo que no se animó la Coalición Republicana vamos a ver si lo podemos hacer ahora", remarcó.

Por último, Perrone señaló que "todos saben de los abusos de las certificaciones" y "del poco o nada control que hacen los médicos".