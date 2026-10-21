Negociación por cargos se vuelve a estancar: "Lo de un acuerdo es mentira", dijo Caggiani

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dijo que en esta semana no van a poder llegar a un acuerdo y que tanto el Partido Colorado y el Partido Nacional no quieren cambiar a Ferrero.

"Queremos un nuevo fiscal de Corte"

"Como Frente Amplio hemos dicho que sí, que queremos discutir una nueva elección de un fiscal de Corte. En eso junto a lo del Tribunal de Cuentas y también lo de la Corte Electoral va a terminar resolviéndose en las próximas semanas", manifestó.

"Para el Frente Amplio es muy importante tener una Fiscalía de Corte no subrogante, sino votada por todo el Senado de la República. Eso es algo que se mantiene y es algo que nosotros seguimos también procurando", comenzó Caggiani, entrevistado por Canal 5. "Y no es por las declaraciones del presidente de la República, que tiene todo el derecho a hacer las declaraciones correspondientes —siguió—, sino por algunos artículos de prensa que han salido en el diario El País, manifestando como cierta postura del Frente Amplio de que hay un posible acuerdo, de que hay una bajada sobre los planteos que nosotros hemos hecho. Eso es mentira, no es verdad. En realidad, nosotros vamos a seguir negociando hasta que haya un acuerdo general y hasta que no haya un acuerdo general no va a haber integración, lamentablemente, de esos ámbitos".