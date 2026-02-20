Despidos en Sabre: Castillo insiste en que las empresas notifiquen antes de tomar la decisión

El ministro insistió en el aviso previo

"Si nosotros tuviéramos instrumentos de aviso previo, seguramente podríamos tomar recaudos de impacto en el medio de producción, impactos para la empresa e impacto para las trabajadoras y trabajadores que se puedan estar enterando de que mañana van a ir a seguro de paro o que pueden tener dentro de poco un despido", indicó.

Castillo sostuvo que con la creación de instrumentos o ámbitos para que las partes puedan recurrir a ellos y no tener que estar corriendo atrás de la noticia. El jerarca recordó que en el caso de Sabre hay un antecedente inmediato de despidos anteriores en la empresa.

El ministro sostuvo que son bienvenidas las inversiones de multinacionales que generen empleo en el país, pero también enfatizó en la necesidad de contar con herramientas para conocer antes las decisiones que puedan generar impacto para buscar una salida para que la empresa permanezca con la plantilla íntegra o tomar medidas para ayudar a los trabajadores.

El anuncio de Sabre

La empresa tecnológica Sabre, instalada en Zonamérica y con una plantilla superior a los 900 trabajadores en Uruguay, comunicó en las últimas horas una reducción significativa de personal: entre 150 y 200 despidos. La decisión fue comunicada a los funcionarios por el CEO de la compañía mediante una videollamada desde Dallas.

En ese video, la compañia sostuvo que los resultados financieros eran positivos, aunque enmarcó la medida en un "escenario inestable" y en la necesidad de anticiparse a escenarios futuros.

La mayoría del personal desempeña sus tareas en modalidad remota y, según se indicó, quienes resulten afectados serán convocados a las oficinas para formalizar el proceso. La reestructura no se limitaría a Uruguay: recientemente la firma también concretó despidos en Polonia, como parte de una estrategia global orientada a la reducción de costos. En ese marco, la firma mantendría su operativa en India, donde argumenta contar con mayores niveles de competitividad.

La compañía, dedicada al desarrollo de soluciones de software para la industria global de viajes —incluyendo aerolíneas, hoteles y agencias—, opera en Uruguay desde 2004. En Montevideo funciona su centro de capacidad global y sede regional para América Latina y el Caribe, desde donde brinda servicios de infraestructura tecnológica, desarrollo de productos, análisis de datos, soporte y áreas comerciales, entre otros.