Despliegue militar en Colombia: más de 300 efectivos de EEUU arriban para ejercicios de entrenamiento

Un contingente de más de 300 militares de los Estados Unidos comenzó a arribar a Colombia para sumarse al ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo denominado «Vanguardia del Sur 2026» (VS26). Las maniobras, que se ejecutan por cuarta vez en el país sudamericano, cuentan con el respaldo estratégico del Comando Sur de EE. UU. y agrupan a un total de más de 800 uniformados de ambas naciones.