Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

"Vanguardia del Sur"

Despliegue militar en Colombia: más de 300 efectivos de EEUU arriban para ejercicios de entrenamiento

Las operaciones simuladas, patrocinadas por el Comando Sur, se desarrollarán en el Fuerte Militar de Tolemaida hasta el próximo 11 de noviembre.

Comando Sur en Colombia

Comando Sur en Colombia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Un contingente de más de 300 militares de los Estados Unidos comenzó a arribar a Colombia para sumarse al ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo denominado «Vanguardia del Sur 2026» (VS26). Las maniobras, que se ejecutan por cuarta vez en el país sudamericano, cuentan con el respaldo estratégico del Comando Sur de EE. UU. y agrupan a un total de más de 800 uniformados de ambas naciones.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Ministerio de Defensa de Colombia y los reportes del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el despliegue busca fortalecer la interoperabilidad operacional y afinar los protocolos de respuesta ante amenazas regionales complejas.

Ejes estratégicos y simulacros operativos en Tolemaida

Las actividades tácticas y de entrenamiento se llevarán a cabo principalmente en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, y se extenderán hasta el 11 de noviembre. Del lado colombiano, el despliegue cuenta con la participación central del Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, mientras que por la contraparte estadounidense intervienen soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña.

Los ejes centrales sobre los cuales girarán las operaciones simuladas comprenden:

  • Lucha contra economías ilícitas: Operaciones combinadas orientadas a la represión del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

  • Defensa tecnológica: Enfoque en la detección y neutralización de amenazas asociadas a sistemas aéreos no tripulados.

  • Atención sanitaria y evacuaciones: Protocolos de asistencia en zonas minadas y simulacros de evacuación aeromédica de alta complejidad.

Cronograma y cooperación bilateral

El cronograma oficial prevé que las maniobras conjuntas comiencen formalmente con una demostración de evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería en Bogotá —un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros—, destinada a evaluar los tiempos de respuesta y los primeros auxilios coordinados por el personal sanitario de ambos ejércitos.

Según detalló el Comando Sur, los escenarios planificados buscan consolidar la preparación conjunta en áreas críticas como la seguridad terrestre, la interdicción y la ciberdefensa, ratificando el alineamiento en materia de cooperación de seguridad entre ambas administraciones.

Te puede interesar