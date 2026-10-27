Lula a Orsi: "Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional"

Lula Da Silva también agradeció los mensajes de otros mandatarios, tanto a los latinos Claudia Sheinbaum (México), José Antonio Kast Rist (Chile), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), así como también al francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez, el surcoreano Lee Jae-myung, el mozambiqueño Daniel Chapo, el sudafricano Cyril Ramaphosa y el canadiense Mark Carney.

Lula cumple 81 años

Dos días después de ser reelecto para gobernar Brasil por cuarta vez, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple este martes 81 años, celebración que lo encontrará tomándose algunas jornadas de vacaciones después de la intensa campaña electoral que lo llevó a derrotar al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

Entre su triunfo de la noche del domingo y el lunes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió los saludos de numerosas autoridades mundiales, entre las que se cuentan casi todos los gobernantes de América Latina, los de las potencias europeas occidentales, pero también los del presidente ruso, Vladimir Putin, el chino, Xi Jinping, el sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

Lula no recibió ningún mensaje del presidente argentino, Javier Milei, ni del estadounidense, Donald Trump. Este último el lunes se manifestó sobre el proceso electoral brasileño y sembró dudas sobre su cristalinidad, aunque no aportó ningún tipo de pruebas, como es habitual en él.