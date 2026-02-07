Después del ataque a periodista de Canal 5, Graciela Bianchi denunció operación de prensa contra la coalición

Luego de ese incidente que la puso en el centro de la polémica, Graciela Bianchi, lejos de disculparse por su actitud, publicó en X una supuesta “lección” de periodismo: “El verdadero periodista debe evitar trabajar bajo el prisma de sus ideas político partidarias, excepto que se dedique al periodismo de opinión”, indicó.

Para la senadora una pregunta respetuosa y perfectamente formulada debe censurarse por considerarla una expresión “político partidaria”.

Y no se quedó allí, horas después continuó con su “cátedra”: “Yo tengo excelente relacionamiento con los PERIODISTAS y cuando entiendo que se vulnera la ética lo hago notar. Nuestro gobierno fue objeto de operaciones de prensa muy bien organizadas con mucho financiamiento. Esto es lo que cuestiono y pongo en evidencia. No supimos responder adecuadamente y el ciudadano es sorprendido en su buena fe. La forma que se está distorsionando la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es además de alevosa y mentirosa, la prueba que la red de operadores, alguno en forma más evidente que otros, sigue funcionando. La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de la democracia; quien miente u opera , deben ser puestos en evidencia. Dependerá de los ciudadanos y de la ética profesional lo que suceda; de ninguna autoridad. Eso sucede en las dictaduras que esas mismas personas defienden”, señaló.

Este sábado, Bianchi volvió a dar clases de ética periodística y publicó en su cuenta de X un artículo editorial del diario El País, con el siguiente comentario:

“La libertad de prensa, la autocensura (la más peligrosa) y el apoyo incondicional a los periodistas, que esperamos reaccionen en forma inmediata”.