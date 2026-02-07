Hacete socio para acceder a este contenido

La polémica de la semana

Después del ataque a periodista de Canal 5, Graciela Bianchi denunció operación de prensa contra la coalición

Graciela Bianchi dedicó sus últimos comentarios en redes sociales a dar clases de ética y periodismo.

Por Redacción Caras y Caretas

Después del ataque contra periodista de Canal 5, Gustavo Guisulfo, considerando una “estupidez” la pregunta que hizo sobre el puerto de Montevideo la senadora nacionalista Graciela Bianchi reapareció en redes sociales dando clases de ética y periodismo y denunciando una operación de prensa contra la coalición.

El ataque de la legisladora blanca en plena conferencia de prensa, que avergonzó al propio exministro Luis Alberto Heber, quien estaba llevando adelante una conferencia de prensa, mereció el fuerte repudio de los sindicatos prensa Apptn y Sutre que instaron “a todos los integrantes del sistema político a dirigirse con respeto y educación, con el objetivo de que la ciudadanía pueda acceder a la información con la mayor calidad posible”.

Comunicado de APU

También la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su rechazo a las expresiones de la senadora Graciela Bianchi por descalificar la labor periodística y agredir verbalmente al periodista Gustavo Guisulfo, mientras se encontraba trabajando.

Luego de ese incidente que la puso en el centro de la polémica, Graciela Bianchi, lejos de disculparse por su actitud, publicó en X una supuesta “lección” de periodismo: “El verdadero periodista debe evitar trabajar bajo el prisma de sus ideas político partidarias, excepto que se dedique al periodismo de opinión”, indicó.

Para la senadora una pregunta respetuosa y perfectamente formulada debe censurarse por considerarla una expresión “político partidaria”.

Y no se quedó allí, horas después continuó con su “cátedra”: “Yo tengo excelente relacionamiento con los PERIODISTAS y cuando entiendo que se vulnera la ética lo hago notar. Nuestro gobierno fue objeto de operaciones de prensa muy bien organizadas con mucho financiamiento. Esto es lo que cuestiono y pongo en evidencia. No supimos responder adecuadamente y el ciudadano es sorprendido en su buena fe. La forma que se está distorsionando la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es además de alevosa y mentirosa, la prueba que la red de operadores, alguno en forma más evidente que otros, sigue funcionando. La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de la democracia; quien miente u opera , deben ser puestos en evidencia. Dependerá de los ciudadanos y de la ética profesional lo que suceda; de ninguna autoridad. Eso sucede en las dictaduras que esas mismas personas defienden”, señaló.

Este sábado, Bianchi volvió a dar clases de ética periodística y publicó en su cuenta de X un artículo editorial del diario El País, con el siguiente comentario:

“La libertad de prensa, la autocensura (la más peligrosa) y el apoyo incondicional a los periodistas, que esperamos reaccionen en forma inmediata”.

