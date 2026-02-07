Hacete socio para acceder a este contenido

Política sindicato | Paycueros | Ministerio de Trabajo

levantan medidas

Tregua en Paycueros: el sindicato suspende paros ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo

La propuesta del Ministerio de Trabajo fue aceptada por el sindicato y la empresa. Se esperan jornadas de negociaciones para alcanzar acuerdoos.

Sindicato de Paycueros 
Tras semanas de medidas de fuerza, el sindicato Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y la dirección de la empresa han aceptado la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para instalar una mesa de negociación tripartita. El encuentro formal tendrá lugar el próximo martes a las 12:00 horas en la capital del país, con el objetivo de destrabar el conflicto generado tras la denuncia de los convenios colectivos por parte de la firma el pasado 31 de diciembre.

Suspensión de medidas y apertura al diálogo

En una resolución tomada por asamblea general, el sindicato decidió levantar los paros por turnos que venía realizando, como gesto para habilitar la vía de la negociación. El foco de la discusión se centra en la pérdida de beneficios históricos, algunos vigentes desde 1998, y un convenio vencido desde julio de 2024 que, según denuncian los trabajadores, representaría una rebaja salarial del 17%.

Entre los puntos críticos que la UTP llevará a la mesa se encuentran:

  • La preservación de beneficios en días feriados.

  • La provisión de insumos de seguridad básicos, como equipos para lluvia y calzado.

  • El mantenimiento del doble equipo de ropa para áreas de alto desgaste físico.

Situación laboral y seguros de paro

La coyuntura se ve agravada por la situación de inestabilidad de la plantilla. Actualmente, 86 trabajadores se encuentran en el seguro de paro, de los cuales 46 verán vencido este beneficio durante el presente mes.

Al respecto, el dirigente Antonio Ferreira destacó que, paralelamente a la negociación de fondo, se ha logrado agilizar con el Ministerio la gestión de los seguros ante el Banco de Previsión Social (BPS), garantizando que quienes se encuentran en esta situación puedan percibir sus haberes en tiempo y forma.

