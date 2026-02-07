Tregua en Paycueros: el sindicato suspende paros ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo

Tras semanas de medidas de fuerza, el sindicato Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y la dirección de la empresa han aceptado la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para instalar una mesa de negociación tripartita. El encuentro formal tendrá lugar el próximo martes a las 12:00 horas en la capital del país, con el objetivo de destrabar el conflicto generado tras la denuncia de los convenios colectivos por parte de la firma el pasado 31 de diciembre.