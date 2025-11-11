Desvío de dinero del Fosvoc: funcionaria fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión

Tras un proceso abreviado, este martes fue condenada por la Justicia una funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) -que se desempeñaba como jefa administrativa- a 2 años y 4 meses de prisión, en el marco de la investigación por el presunto desvío de dinero del fondo social de la construcción.
La mujer fue condenada a pedido del fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, por un delito continuado de apropiación indebida, un delito de asociación para delinquir y lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, comunicó este martes el vocero de Fiscalía, Javier Benech.
Esta condena se suma a las de tres exdirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que estaban siendo investigados como responsables de desvíos de dinero del Fosvoc, que fueron condenados el 12 de junio, también a través de un proceso abreviado con el fiscal Rodríguez, por delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia.
Por este caso, fueron expulsados por el Sunca siete afiliados que fueron investigados por Fiscalía: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero (los tres condenados en junio), Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz y Miguel Duarte.
El caso de fraude en el Fosvoc
El fraude saltó luego de que un informe de auditoría detectara transferencias irregulares entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 por un total de US$ 840.000, que luego derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del Fosvoc.
En la causa han declarado más de 20 personas y en marzo de este año, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra la dirigente Laura Alberti. A su vez, la funcionaria Stella Rey, quien estaba autorizada a manejar la cuenta bancaria del fondo social y que fue despedida en enero, apuntó en su declaración en Fiscalía contra el presidente del Fosvoc en 2024, Bruno Bertolio, y dijo que ella había actuado bajo las órdenes de él.