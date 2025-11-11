Desvío de dinero del Fosvoc: funcionaria fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión

Por este caso, fueron expulsados por el Sunca siete afiliados que fueron investigados por Fiscalía: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero (los tres condenados en junio), Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz y Miguel Duarte.

El caso de fraude en el Fosvoc

El fraude saltó luego de que un informe de auditoría detectara transferencias irregulares entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 por un total de US$ 840.000, que luego derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del Fosvoc.

En la causa han declarado más de 20 personas y en marzo de este año, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra la dirigente Laura Alberti. A su vez, la funcionaria Stella Rey, quien estaba autorizada a manejar la cuenta bancaria del fondo social y que fue despedida en enero, apuntó en su declaración en Fiscalía contra el presidente del Fosvoc en 2024, Bruno Bertolio, y dijo que ella había actuado bajo las órdenes de él.