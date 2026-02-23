Hacete socio para acceder a este contenido

Política Diálogo Social | OPP |

Retiro

Diálogo social: el gobierno apunta a que todas las personas se puedan jubilar a los 60 años

La OPP pretende volver a permitir el retiro a los 60 años pero con incentivos para que la gente se jubile más cerca de los 65.

El economista Hugo Bai de la OPP que coordina el dialogo social, dijo que el gobierno quiere habilitar el retiro a los 60 años .

Una de las principales promesas de campaña de Yamandú Orsi era instalar un diálogo social para, entre otras cosas, revisar algunos aspectos de la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ese diálogo está entrando en la etapa final y la idea es que en abril eleve al Poder Ejecutivo una serie de propuestas que sean “lo más vinculantes posible”.

El economista Hugo Bai, en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), es el encargado de coordinar la Comisión Ejecutiva que integran organizaciones sociales y algunos partidos políticos que aceptaron participar. Y mientras avanza el diálogo, Bai adelantó a El Observador que el gobierno pretende volver a permitir el retiro a los 60 años pero con incentivos para que la gente se jubile más cerca de los 65.

La idea es “contemplar las desigualdades” con las que los trabajadores llegan a esa edad según su historia laboral y su nivel de ingresos e incentivar a sectores medios y altos a jubilarse más tarde. Además, el Poder Ejecutivo está evaluando centralizar en el Estado las cuentas de ahorro previsional para que las AFAP se dediquen exclusivamente a invertir y han mirado el ejemplo de Reino Unido como posible opción.

Sistema jubilatorio

Sobre el sistema jubilatorio, el jerarca aseguró que "ahí identificamos tres grandes ejes. Uno de ellos es lo que le llamamos pilar cero, que tiene que ver con la idea de establecer un piso de protección, fundamentalmente para aquellos trabajadores y trabajadoras que no llegan a cumplir los requisitos para acceder a una causal contributiva. Hay estudios que hoy nos muestran que entre un 15% y un 20% del total de trabajadores no accedería a una prestación, ni siquiera llegaría a tener 15 años de aporte a los 70 años de edad. Un tema que incluso se va a profundizar porque la historia laboral que se inició en el año 96, va teniendo cada vez más incidencia y los años previos al 96, que hoy se pueden computar a través de computo fictos o de algún sistema con testigos, todo eso va perdiendo peso dentro de la historia laboral de las personas.

Después hay un segundo tema que tiene que ver con la edad de retiro y ahí tenemos una visión crítica sobre lo que fue la ley de reforma jubilatoria en cuanto al aumento casi al barrer de la edad de retiro de 60 a 65 años. Y pensamos que tenemos que encontrar dentro del diálogo social algún mecanismo que permita contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al retiro y que, por lo tanto, eso implique mantener incentivos para que las personas extiendan su vida laboral hasta los 65 años, pero al mismo tiempo, contemplando esas desigualdades, permitir que sobre todo los sectores más vulnerables se puedan jubilar a partir de los 60 años", aseguró.

"La idea es generar algún tipo de mecanismo que permita volver a los 60 años de edad pero a través de los incentivos lograr que los sectores de más bajos ingresos puedan jubilarse a partir de esa edad y que los sectores de ingresos medios y altos tengan incentivos a través de la tasa de reemplazo para, efectivamente, jubilarse a edades más cercanas a lo que marca la legislación vigente, que serían los 65 años".

