Diálogo social: el gobierno apunta a que todas las personas se puedan jubilar a los 60 años

Sistema jubilatorio

Sobre el sistema jubilatorio, el jerarca aseguró que "ahí identificamos tres grandes ejes. Uno de ellos es lo que le llamamos pilar cero, que tiene que ver con la idea de establecer un piso de protección, fundamentalmente para aquellos trabajadores y trabajadoras que no llegan a cumplir los requisitos para acceder a una causal contributiva. Hay estudios que hoy nos muestran que entre un 15% y un 20% del total de trabajadores no accedería a una prestación, ni siquiera llegaría a tener 15 años de aporte a los 70 años de edad. Un tema que incluso se va a profundizar porque la historia laboral que se inició en el año 96, va teniendo cada vez más incidencia y los años previos al 96, que hoy se pueden computar a través de computo fictos o de algún sistema con testigos, todo eso va perdiendo peso dentro de la historia laboral de las personas.

Después hay un segundo tema que tiene que ver con la edad de retiro y ahí tenemos una visión crítica sobre lo que fue la ley de reforma jubilatoria en cuanto al aumento casi al barrer de la edad de retiro de 60 a 65 años. Y pensamos que tenemos que encontrar dentro del diálogo social algún mecanismo que permita contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al retiro y que, por lo tanto, eso implique mantener incentivos para que las personas extiendan su vida laboral hasta los 65 años, pero al mismo tiempo, contemplando esas desigualdades, permitir que sobre todo los sectores más vulnerables se puedan jubilar a partir de los 60 años", aseguró.

"La idea es generar algún tipo de mecanismo que permita volver a los 60 años de edad pero a través de los incentivos lograr que los sectores de más bajos ingresos puedan jubilarse a partir de esa edad y que los sectores de ingresos medios y altos tengan incentivos a través de la tasa de reemplazo para, efectivamente, jubilarse a edades más cercanas a lo que marca la legislación vigente, que serían los 65 años".