Ya son diez animales silvestres muertos por gripe aviar en la Laguna Garzón

Preocupación en el Ministerio de Ganadería

El diagnóstico generó “preocupación” en el Ministerio de Ganadería, señaló Fratti. Sus equipos técnicos realizaron un relevamiento sanitario en 64 predios durante el sábado y no se registraron aves domésticas afectadas.

Fueron 10 los animales silvestres afectados y los técnicos realizaron una recolección de muestras que fue enviada a los laboratorios de Servicios Ganaderos para detectar el origen del virus.

El consumo de carne de ave y huevos no representa riesgos para la salud humana, aclaró la cartera.

“La zona comercial está avisada que tienen que vacunar obligatoriamente, a no ser los pollos parrilleros. Los demás tienen que vacunar. Pero sobre todo extremar los cuidados en la higiene, en la entrada y salida de los establecimientos porque esto se puede transmitir por el aire porque los animales vuelan y por las heces; es importante extremar los cuidados de higiene de entrada y salida a los establecimientos comerciales”, dijo el ministro.

Fratti pidió a los vecinos de la zona que avisen de forma rápida si registraron la muerte de gallinas o patos.

En tanto, desde el ministerio exhortaron a los turistas que estén cerca de la Laguna Garzón a no tocar animales muertos o enfermos, para evitar la propagación de la gripe aviar.

Los técnicos de la cartera procuran reducir la carga viral en la laguna.