¿Quién era El Mencho", el narco más peligroso del mundo?

En un operativo de alto impacto que marca un hito en la seguridad regional, las autoridades mexicanas confirmaron este domingo el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El operativo: detalles del enfrentamiento
El deceso se produjo tras un enfrentamiento entre militares y miembros del brazo armado del cártel. Según el reporte oficial, las fuerzas federales repelieron una agresión en defensa propia, resultando en un saldo de cuatro integrantes del grupo criminal fallecidos y tres heridos de gravedad.
Oseguera Cervantes se encontraba entre los heridos y, pese a los intentos de estabilización, murió durante su traslado a la Ciudad de México.
El perfil del criminal más buscado
Considerado por la DEA como uno de los hombres más peligrosos del mundo, 'El Mencho' encabezaba la organización criminal más poderosa de México. Su historial destaca por:
-
Reinado de terror: Acusado de destruir innumerables vidas mediante el tráfico masivo de fentanilo.
Designación terrorista: En 2025, bajo la administración Trump, el CJNG fue calificado oficialmente como organización terrorista.
Evasión y misterio: Durante años, el capo mantuvo un perfil bajo, ocultándose en zonas rurales y operando con imágenes que databan de hace décadas.
Ascenso y consolidación del CJNG
Tras ser deportado de Estados Unidos en su juventud, Oseguera Cervantes se integró en estructuras del Cártel del Milenio y de Sinaloa. Tras la muerte de Ignacio 'Nacho' Coronel, consolidó en 2011 lo que hoy se conoce como el CJNG, expandiendo su red criminal a mercados internacionales y superando en violencia a sus predecesores.
Consecuencias e incertidumbre
La caída de 'El Mencho' representa el golpe más significativo al narcotráfico desde la captura de Ismael 'Mayo' Zambada en julio de 2024. Expertos advierten que este vacío de poder podría generar dos escenarios inmediatos: luchas internas por la sucesión del liderazgo dentro de la estructura del CJNG; y un repunte de la violencia en las zonas de influencia debido al posible avance de cárteles rivales.