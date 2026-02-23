¿Quién era El Mencho", el narco más peligroso del mundo?

El perfil del criminal más buscado

Considerado por la DEA como uno de los hombres más peligrosos del mundo, 'El Mencho' encabezaba la organización criminal más poderosa de México. Su historial destaca por:

Reinado de terror: Acusado de destruir innumerables vidas mediante el tráfico masivo de fentanilo.

Designación terrorista: En 2025, bajo la administración Trump, el CJNG fue calificado oficialmente como organización terrorista.

Evasión y misterio: Durante años, el capo mantuvo un perfil bajo, ocultándose en zonas rurales y operando con imágenes que databan de hace décadas.

Ascenso y consolidación del CJNG

Tras ser deportado de Estados Unidos en su juventud, Oseguera Cervantes se integró en estructuras del Cártel del Milenio y de Sinaloa. Tras la muerte de Ignacio 'Nacho' Coronel, consolidó en 2011 lo que hoy se conoce como el CJNG, expandiendo su red criminal a mercados internacionales y superando en violencia a sus predecesores.

Consecuencias e incertidumbre

La caída de 'El Mencho' representa el golpe más significativo al narcotráfico desde la captura de Ismael 'Mayo' Zambada en julio de 2024. Expertos advierten que este vacío de poder podría generar dos escenarios inmediatos: luchas internas por la sucesión del liderazgo dentro de la estructura del CJNG; y un repunte de la violencia en las zonas de influencia debido al posible avance de cárteles rivales.