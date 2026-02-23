Clásico: Viera comienza a delinear el once con Cándido y el "Diente" López en carrera

El juego ante Durazno dejó algunas conclusiones. Por ejemplo, Juan de Dios Pintado confirmó que es una opción muy valida para jugar como titular el clásico como local. El lateral tuvo un un muy buen partido ante el gaucho y generó con Tomás Verón Lupi una buena sociedad por derecha.

Otro tema a definir será el lateral derecho. Si bien el juvenil Federico Bais no lo viene haciendo mal, ese lugar estaría reservado para Camilo Cándido para el clásico. Cándido, iba a ser titular ante Progreso, pero una contractura le impidió el reestreno en la institución. Si está bien, tendría que ser titular ante Peñarol.

Maxi Silvera de gran segundo tiempo, se ganó un lugar en el equipo inicial y la otra duda estaría en la banda izquierda. El juvenil Rodrigo Martínez no mostró su mejor versión en Durazno, por lo cual ahí le abre la posibilidad a Nicolás el "Diente" López de muy buenos minutos cuando le tocó ingresar al campo.

Quedan varios días, Viera comienza hoy a trabajar pensando en el clásico, pero la base del equipo sería el que venció el sábado con un par de retoques.

Mejorar la idea de cara al clásico

Luego del triunfo ante Progreso, Jadson Viera habló y se mostró satisfecho por la victoria y se refirió a lo que se viene el próximo fin.

"El partido previo al clásico siempre es complicado. Pero creo que estuvimos bien. El primer tiempo bastante controlado, una cancha difícil, un rival que defendía bastante. Lo que nos faltó en el segundo tiempo es defendernos con pelota, se nos complicó en ese sentido. Contento con el resultado, seguimos arriba, ahora a trabajar en la semana. Queríamos llegar al partido clásico con un triunfo", dijo el entrenador.

Y continuó: "Tuvimos buenas posesiones y buenas llegadas. Vamos variando en todo eso. No queríamos hablar mucho pero siempre el partido previo al clásico es complicado. Contento por el triunfo, por no tener lesiones ni expulsiones, ahora a preparar esta semana que es especial "

Viera también se refirió a los temas a mejorar. "Sobre la idea, seguir mejorándola. Sobre el equipo, hay que ir viendo situaciones. La información sale bastante, vamos a tratar de que sea lo menos posible. Con tranquilidad, estamos bien, no es fácil jugar estos partidos previos, un rival duro, más allá de que no había ganado, juegan bien, el entrenador me encanta. Vamos a seguir trabajando".