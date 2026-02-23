Despejado el conflicto por las investigadoras sobre el caso Cardama, que terminará en una bicameral en la Asamblea General, la Cámara de Diputados se concentrará este lunes en temas pendientes desde el año pasado. La sesión extraordinaria, convocada en diciembre, tendrá dos temas en el orden del día: el articulado del proyecto de ley sobre lavado de activos –que ya fue votado en general a finales de 2025– y la creación o no de la investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.
Diputados
Este lunes se vota investigadora de María Dolores y Cabildo define si se aprueba o no
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien define la votación para aprobar la comisión investigadora, sigue sin decidirse.