Este lunes se vota investigadora de María Dolores y Cabildo define si se aprueba o no

Perrone todavía no se definió

El diputado cabildante subrayó que no está diciendo si va a votar o no la creación de la investigadora, e insistió con que quiere “que los colorados se comprometan a que Chiesa vaya, porque después nadie va a la investigadora”. “Vamos Uruguay quiere una investigación parcializada, solo un punto; pero si vamos a investigar, vamos a investigar todo. Porque yo tengo otras cosas –que no voy a decir hasta que no se dé el momento– que de repente no tienen que ver con un delito, pero sí con un enchastre fuerte. Voy a decidir cuando Vamos Uruguay se exprese en la cámara”, finalizó.

En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, subrayó que no se puede “obligar a las personas a ir a una comisión parlamentaria, aunque sea investigadora; no hay resortes jurídicos” para eso, “ni para los funcionarios públicos”. “No se puede condicionar una investigadora a si una persona va o no, porque lo importante es que, si se entiende que puede haber visos de irregularidad, una investigadora puede investigar sobre eso".