Lluvias y tormentas: rachas de hasta 60 km/h pondrán a prueba la costa este

De acuerdo con los últimos reportes de las fuentes oficiales y los modelos de análisis regional, el lunes 23 de febrero marca el inicio de un periodo de transición climática en Uruguay y el centro-este de Argentina. Tras un inicio de mes con temperaturas elevadas, la incursión de una masa de aire oceánico y el avance de un frente frío están reconfigurando el escenario meteorológico para la última semana del mes.
Análisis de MetSul Meteorología
El centro meteorológico brasileño MetSul destaca la llegada de una masa de aire frío de trayectoria marítima. Según sus analistas, este fenómeno está provocando un "alivio térmico" significativo, con temperaturas que se sitúan por debajo de los promedios estacionales en el sur de Brasil y el este de Uruguay. Se advierte sobre la formación de nubosidad persistente y la posibilidad de lluvias aisladas que podrían intensificarse hacia el final de la jornada debido a la interacción del aire húmedo del Atlántico con el continente.
Proyección de Windguru (Modelos GFS/WRF)
Los modelos de alta resolución consultados a través de Windguru para las zonas costeras (Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires) indican un predominio de vientos del sector Este y Noreste.
Intensidad del viento: Se esperan velocidades promedio de entre 20 y 35 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50-60 km/h en áreas marítimas abiertas durante la tarde-noche.
Precipitaciones: Los mapas de precipitación muestran una acumulación prevista de entre 4 mm y 8 mm para las últimas horas del lunes y la madrugada del martes, caracterizándose por lluvias leves pero constantes.
Datos Oficiales (Inumet y SMN)
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirma un desmejoramiento de las condiciones hacia la noche de este lunes. Para el área metropolitana, se prevén temperaturas máximas de 27°C y mínimas de 20°C. La humedad se mantendrá elevada, promediando el 83%, lo que facilitará la formación de neblinas en zonas suburbanas.
Para el martes 24 de febrero, los organismos oficiales anticipan una continuidad de la inestabilidad, con una alta probabilidad de tormentas aisladas y un descenso más marcado de la temperatura, situando las máximas en torno a los 22°C - 25°C.