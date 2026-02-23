Lluvias y tormentas: rachas de hasta 60 km/h pondrán a prueba la costa este

Análisis de MetSul Meteorología

El centro meteorológico brasileño MetSul destaca la llegada de una masa de aire frío de trayectoria marítima. Según sus analistas, este fenómeno está provocando un "alivio térmico" significativo, con temperaturas que se sitúan por debajo de los promedios estacionales en el sur de Brasil y el este de Uruguay. Se advierte sobre la formación de nubosidad persistente y la posibilidad de lluvias aisladas que podrían intensificarse hacia el final de la jornada debido a la interacción del aire húmedo del Atlántico con el continente.