Diálogo Social: Pit-Cnt ve poco tiempo para discutir y propone acelerar debate

Se le agrega a estas propuestas una nueva forma de financiamiento, más allá del 1%, agregó. Explicó que se trata de una nueva forma de considerar a los aportes patronales. "Estos no son equitativos, no aportan igual", indicó. Y en este sentido puso como ejemplo que el sector rural aporta el 1,92%, al tiempo que "muchos de los empresarios aportan el 7,5% y otros están exonerados".

Además, recordó que estos aportes "están incluidos en la masa salarial, y nosotros queremos que queden por fuera". En este sentido apuntan a las ganancias, porque "con las nuevas tecnologías se desplaza mano de obra, se reduce la masa salarial, pero aumenta la ganancia, lo que provoca que la seguridad social se vaya quedando sin plata y ellos sigan acumulando. Queremos que vaya a la ganancia; ya en el mundo se va cambiando para ese lado".

Poco tiempo

En cuanto a la discusión, precisó que el movimiento sindical "viene reclamando que el proceso viene muy lento; estuvimos medio año con seminarios, conversatorios y audiencias, y no discutimos casi nada, más allá de que entregamos un documento con la posición de la central, en donde no están los temas conocidos, sino que se agrega la cuestión de los cuidados, la discapacidad, el adulto mayor, la primera infancia; pero está muy lento".

La discusión se procesará entre febrero y abril; se puede prorrogar 45 días más hasta junio, lo que para el movimiento sindical es poco tiempo. "Llevamos un proceso muy grande de análisis cuando este ya estaba, porque hubo una Comisión de Expertos; esos datos los podía tener todo el mundo, por eso decimos que se ha enlentecido, porque se comió más de la mitad en seminarios y en conversatorios y para la discusión profunda vamos a tener poco tiempo, por eso tenemos que acelerar", subrayó.

Y dejó en claro que "hay que tener en cuenta que no depende de nosotros (la aprobación de la reforma), los negociadores, depende de la gente, por eso las recorridas en el interior".

Aclaró que lo que termina en junio, si hay prórroga, es la primera parte del diálogo, "cuando estará pronto el documento de consenso". Posteriormente, le compete al Poder Ejecutivo comenzar a implementar propuestas, las que pueden ser por decreto o mediante proyectos de ley al Parlamento.

Posibles acuerdos

Para velar por la implementación de la reforma que surja del diálogo, se creará una comisión permanente de seguimiento. "Como hay medidas que se van a tomar a corto, mediano y largo plazo, tiene que haber un seguimiento; estamos de acuerdo, pero estamos urgidos de que empiece el diálogo para comenzar a discutir los temas y ver qué posición va a tener tanto el Poder Ejecutivo como las otras organizaciones sociales, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que están participando", explicó.

En cuanto a la posibilidad de acuerdos, Clavijo indicó que hay posibilidades de acordar, "en ciertas condiciones, no en las que planteamos nosotros", en volver a los 60 años como edad mínima jubilatoria y en el aumento de las jubilaciones mínimas.

Cuidados y discapacidad

Otro tema en el que "podríamos tener medianamente de acuerdo es en eliminar el lucro, pero no creo que en este periodo estén convencidos de hacerlo".

Igualmente, sostuvo que puede haber posibilidades de acuerdo en el tema de cuidados y discapacidad, aunque todavía el proceso sigue abierto.