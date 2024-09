Díaz mandó a estudiar historia a Ojeda tras sus declaraciones sobre plebiscito

Andrés, a los solos efectos educativos te informo que Jorge Pacheco Areco y su sector apoyaron el SI a la reforma de la constitución impulsada por la dictadura.

Algunos del Partido Nacional también.

Te sugiero un breve repaso a la historia nacional y a la de tu partido antes de… https://t.co/M2WioEjhYs — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) September 24, 2024

El exfiscal de la Nación, Jorge Díaz, respondió con firmeza al candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, en medio de un cruce por el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Todo comenzó cuando el presidente Luis Lacalle Pou reclamó públicamente al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, que tomara una posición más definida respecto al plebiscito, sugiriéndole: "No dejes en libertad de acción, jugatela".Ojeda, en respuesta a este comentario, utilizó su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) para reforzar la crítica, comparando la situación actual con el plebiscito constitucional de 1980. "Imagínense haber dado libertad de acción en el plebiscito del 80, una vez más nos jugamos el futuro del país y precisamos políticos que se la jueguen. No jugársela es un verdadero acto de cobardía", expresó Ojeda.La contundente réplica de Jorge Díaz no tardó en llegar. En un mensaje dirigido a Ojeda, el exfiscal le recordó algunos detalles históricos clave, haciendo alusión al apoyo de ciertas figuras políticas a la dictadura. "Andrés, a los solos efectos educativos te informo que Jorge Pacheco Areco y su sector apoyaron el SÍ a la reforma de la constitución impulsada por la dictadura. Algunos del Partido Nacional también. Te sugiero un breve repaso a la historia nacional y a la de tu partido antes de twittear", sentenció Díaz.El comentario de Díaz no solo desafía las afirmaciones de Ojeda, sino que lo insta a profundizar en la historia política del país y en el rol de su propio partido durante un momento crucial, como lo fue el plebiscito de 1980, cuando se rechazó una reforma constitucional propuesta por la dictadura. Díaz cerró su respuesta con una frase de tono educativo y crítica: "Sean los orientales tan ilustrados como valientes", enfatizando la importancia de conocer los hechos antes de emitir opiniones.Este intercambio resalta la creciente tensión en el debate político nacional en torno al plebiscito de seguridad social, en el que varios líderes políticos han llamado a sus oponentes a asumir posturas claras frente a la ciudadanía.