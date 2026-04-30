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Política ASSE | Preinvestigadora | Federico Casaretto

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ASSE: oposición busca crear una investigadora sobre compras y contrataciones desde 2015

La comisión preinvestigadora de ASSE sesionará este jueves. "Estamos dispuestos a investigar absolutamente todo”, dijo ederico Casaretto, miembro denunciante.

Oposicion busca crear una investigadora sobre compras y contrataciones de ASSE desde 2015.

Oposicion busca crear una investigadora sobre compras y contrataciones de ASSE desde 2015.

 Foto: X
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Por Redacción de Caras y Caretas

Este jueves a las 10 horas se reunirá una comisión preinvestigadora para analizar la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 hasta la actualidad, lo que comprendería las gestiones de Susana Muñiz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani y la actual administración encabezada por Álvaro Danza.

La creación de esta Comisión Investigadora fue solicitada por el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto. "Hemos decidido llevar adelante este paso fruto de que siempre hemos manifestado que estamos dispuestos a investigar absolutamente todo lo que haya que investigar”, dijo el legislador en conferencia en una conferencia de prensa bribdada este miércoles.

Casaretto: "No hay nada que ocultar"

Casaretto también aludió a la denuncia penal que realizó la actual administración a Este anuncio se da luego de que la actual administración denunciara penalmente a integrantes del directorio de ASSE de la gestión del gobierno anterior, a cargo de Leonardo Cipriani. “Se ha pretendido judicializar la política, se ha recorrido el camino a una denuncia penal. Entonces lo primero que quiere la oposición es investigar la gestión de ASSE del gobierno anterior. Queremos tomar la auditoría que todavía no conocemos en su totalidad para que se investigue”, agregó.

“Eso habla de que no hay absolutamente nada para ocultar. Lo que hemos conocido fueron versiones de prensa, fragmentadas; sin embargo, decimos que todo lo que aparezca ahí, que no conocemos, estamos dispuestos a investigarlo”, agregó.

La gestión de Danza y otros asuntos pendientes

Por otro lado, señaló que también apuntan a indagar la gestión actual de ASSE, encabezada por Álvaro Danza, a la que atribuyó "un collar de irregularidades" desde el inicio. Mencionó, entre otros aspectos, la compatibilización de la conducción con múltiples actividades en el ámbito privado y académico. Asimismo, planteó dudas sobre la eventual existencia de “elementos de ilegalidad” en el cobro de una compensación por dedicación exclusiva que Danza habría percibido durante varios meses. Agregó que luego se registraron modificaciones en las remuneraciones gerenciales y la creación de nuevas estructuras dentro del organismo, que —según indicó— fueron corregidas tras cuestionamientos de la oposición.

Por último, Casaretto indicó que buscan investigar el período 2015-2020, correspondiente al último tramo de los gobiernos del Frente Amplio, con el objetivo de revisar " algunos elementos que quedaron pendientes de una investigadora anterior" y episodios vinculados a una denuncia judicial anunciada por el actual gobierno. Como ejemplo, mencionó la necesidad de analizar las contrataciones con instituciones mutuales, como el Círculo Católico y el Casmu, tanto en ese período como entre 2020 y 2025.

El ámbito estará integrado por el diputado oficialista Luis Gallo y los legisladores de la oposición Pablo Abdala (Partido Nacional) y Felipe Schipani (Partido Colorado). La instancia evaluará si corresponde avanzar hacia la conformación de una comisión investigadora parlamentaria.

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