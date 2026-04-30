ASSE: oposición busca crear una investigadora sobre compras y contrataciones desde 2015

“Eso habla de que no hay absolutamente nada para ocultar. Lo que hemos conocido fueron versiones de prensa, fragmentadas; sin embargo, decimos que todo lo que aparezca ahí, que no conocemos, estamos dispuestos a investigarlo”, agregó.

La gestión de Danza y otros asuntos pendientes

Por otro lado, señaló que también apuntan a indagar la gestión actual de ASSE, encabezada por Álvaro Danza, a la que atribuyó "un collar de irregularidades" desde el inicio. Mencionó, entre otros aspectos, la compatibilización de la conducción con múltiples actividades en el ámbito privado y académico. Asimismo, planteó dudas sobre la eventual existencia de “elementos de ilegalidad” en el cobro de una compensación por dedicación exclusiva que Danza habría percibido durante varios meses. Agregó que luego se registraron modificaciones en las remuneraciones gerenciales y la creación de nuevas estructuras dentro del organismo, que —según indicó— fueron corregidas tras cuestionamientos de la oposición.

Por último, Casaretto indicó que buscan investigar el período 2015-2020, correspondiente al último tramo de los gobiernos del Frente Amplio, con el objetivo de revisar " algunos elementos que quedaron pendientes de una investigadora anterior" y episodios vinculados a una denuncia judicial anunciada por el actual gobierno. Como ejemplo, mencionó la necesidad de analizar las contrataciones con instituciones mutuales, como el Círculo Católico y el Casmu, tanto en ese período como entre 2020 y 2025.

El ámbito estará integrado por el diputado oficialista Luis Gallo y los legisladores de la oposición Pablo Abdala (Partido Nacional) y Felipe Schipani (Partido Colorado). La instancia evaluará si corresponde avanzar hacia la conformación de una comisión investigadora parlamentaria.