El PIT-CNT condena agresión israelí contra flotilla humanitaria con tripulantes uruguayos

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este miércoles una declaración de máxima urgencia para denunciar y condenar la agresión perpetrada por la Armada israelí contra la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales. La organización calificó el hecho como una acción "ilegítima y violenta" contra civiles desarmados que transportan ayuda humanitaria hacia Gaza.
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En el centro de la preocupación sindical se encuentra la seguridad de tres ciudadanos uruguayos que forman parte de la expedición. Para el PIT-CNT, este ataque no representa un incidente aislado, sino una expresión de impunidad que vulnera las normas básicas del derecho internacional.
Demandas al Poder Ejecutivo y organismos internacionales
Ante la gravedad de los hechos, el movimiento sindical uruguayo ha formalizado los siguientes pedidos:
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Acción Diplomática: Se solicita al gobierno uruguayo una condena pública y la activación de todos los canales necesarios para asegurar la integridad física de los compatriotas a bordo.
Responsabilidad Internacional: Un llamado a los Estados y organismos multilaterales para adoptar medidas concretas de sanción, poniendo fin a la "lógica de impunidad".
Movilización Sindical: Una convocatoria al movimiento sindical internacional para pronunciarse en defensa de la paz, la vida y el derecho internacional.
Un quiebre en la convivencia internacional
La declaración subraya que la militarización de acciones contra misiones humanitarias en aguas internacionales constituye un "precedente extremadamente peligroso" que erosiona los mecanismos de convivencia entre los pueblos.
El PIT-CNT reafirmó su compromiso histórico contra la guerra y la impunidad, exigiendo que la protección de las misiones civiles sea respetada como un principio inalienable, independientemente de los escenarios de conflicto.