Díaz negó haber propuesto a Ache y habló de la "urticaria que le genera a algunas personas"

Tiempo atrás, Díaz fue abogado de Ache en el marco del denominado "caso Marset", que investigó judicialmente la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Ache renunció a la subsecretaría de Relaciones Exteriores en 2022 por las derivaciones de este caso.

Díaz aseguró que "no sigue con detenimiento las designaciones de los embajadores" y que apenas leyó "alguna cosa" sobre el debate parlamentario en torno a la aprobación de la venia.

"Tendrían que preguntarle al presidente o al canciller que les van a decir los argumentos para tomar la decisión. No participo en la designación de los embajadores", reiteró.

Venia de Ache

La Cámara de Senadores aprobó el martes 15 de octubre la venia que habilita al Poder Ejecutivo a designar a Carolina Ache como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Uruguay ante la República Portuguesa. La votación culminó con 17 votos en 31, y el resultado fue posible gracias al respaldo de los legisladores del Frente Amplio, cuyos votos resultaron decisivos para que el gobierno de Yamandú Orsi concretara el nombramiento.

La designación generó un intenso debate político en la Cámara alta, marcado por fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular por parte de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que rechazaron la propuesta con argumentos centrados en la trayectoria reciente de Ache y en los antecedentes del caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset durante el gobierno anterior.