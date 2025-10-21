Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Díaz | Presidencia | Senado

Designación en Portugal

Díaz negó haber propuesto a Ache y habló de la "urticaria que le genera a algunas personas"

El prosecretario de Presidencia explicó que “este es un tema que lo resolvió el presidente de la República.

Carolina Ache y Jorge Díaz.

Carolina Ache y Jorge Díaz.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, descartó haber tenido participación en la nominación de la colorada Carolina Ache como embajadora en Portugal. El nombramiento, aprobado por el Senado la semana pasada, generó amplias críticas desde la oposición e incomodidad dentro del Frente Amplio, donde legisladores manifestaron que votarían afirmativamente por disciplina partidaria.

"Absolutamente no", respondió Díaz al ser consultado este lunes en Canal 12 sobre su eventual vinculación con el nombramiento. "Sé que es una decisión que tomó el presidente de la República en acuerdo con el canciller", complementó.

Me llama la atención la "urticaria"

El prosecretario dijo que le "llama la atención" la "urticaria que le genera a algunas personas la figura de Carolina Ache" y descartó referirse a los cuestionamientos de la oposición contra el gobierno por la designación de la dirigente colorada.

Tiempo atrás, Díaz fue abogado de Ache en el marco del denominado "caso Marset", que investigó judicialmente la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Ache renunció a la subsecretaría de Relaciones Exteriores en 2022 por las derivaciones de este caso.

Díaz aseguró que "no sigue con detenimiento las designaciones de los embajadores" y que apenas leyó "alguna cosa" sobre el debate parlamentario en torno a la aprobación de la venia.

"Tendrían que preguntarle al presidente o al canciller que les van a decir los argumentos para tomar la decisión. No participo en la designación de los embajadores", reiteró.

Venia de Ache

La Cámara de Senadores aprobó el martes 15 de octubre la venia que habilita al Poder Ejecutivo a designar a Carolina Ache como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Uruguay ante la República Portuguesa. La votación culminó con 17 votos en 31, y el resultado fue posible gracias al respaldo de los legisladores del Frente Amplio, cuyos votos resultaron decisivos para que el gobierno de Yamandú Orsi concretara el nombramiento.

La designación generó un intenso debate político en la Cámara alta, marcado por fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular por parte de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que rechazaron la propuesta con argumentos centrados en la trayectoria reciente de Ache y en los antecedentes del caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset durante el gobierno anterior.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar