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Política

guerra comercial

EEUU aplicará aranceles de hasta 12,5% a los productos uruguayos

El gobierno de EEUU acusa a 60 países, entre ellos Uruguay, de no adoptar medidas para evitar el trabajo forzoso, y recomienda aplicar nuevos aranceles.

Trump amenaza con nuevos aranceles a Uruguay.

Trump amenaza con nuevos aranceles a Uruguay.

 Sputnik
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Uruguay cayó en la guerra comercial que el presidente Donad Trump relanzó con el anuncio aranceles contra los países que no han adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso. El país fue incluido en la lista que el Departamento de Comercio de EEUU confeccionó al efecto por lo que sería castigado con gravámenes que se elevarían al 12,5 %.

En un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó que de ser aprobados, estos nuevos gravámenes a 60 economías se aplicarían en virtud de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Sostiene que estas nuevas tasas están "relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso".

La Administración del presidente, Donald Trump, recomienda imponer tasas del 10 % a las importaciones de 14 socios, entre ellos la UE, Taiwán, el Reino Unido y sus dos vecinos, México y Canadá, con los que negocia una revisión del tratado comercial tripartito T-MEC.

Frente a estos, otros 46 países, incluyendo China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12,5 %.

EEUU contra el trabajo forzoso

"La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable", advirtió el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer en el comunicado.

Según Greer, esto "crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales", una "disparidad" que, insistió, no será tolerada.

Agrega que algunos socios comerciales "han adoptado medidas iniciales para prevenir la importación de productos provenientes del trabajo forzoso, incluso a través del T-MEC y de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Comercio Recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial".

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