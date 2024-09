Diputada del FA cruzó a Ripoll: "No sabe leer o miente"

“¿Valeria Ripoll no lee, no? O no sabe leer o miente”, dijo la legisladora del MPP, y añadió: “El programa del Frente Amplio habla bastante de discapacidad y está publicado desde diciembre. Salir a hablar es gratis. Hoy en el PDF lo filtrás rapidísimo, buscás la palabra discapacidad y está mencionada más de 20 veces en todo el documento”.

Diaz sostuvo ademas que la cuestión de la discapacidad “está con un abordaje integral en diferentes ejes temáticos dentro del programa del Frente Amplio, con buenas propuestas”.

En el documento del FA sobre las prioridades para gobernar el país, la palabra "discapacidad" figura en siete oportunidades. Por otro lado, en las bases programáticas del partido, publicadas en abril de este año, la palabra citada aparece 25 veces.

Documentos completos:

Prioridades-para-gobernar-Uruguay-PDF-1.pdf